Меган Маркл возглавила престижный рейтинг Британии



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independent.co.uk

Представители журнала Tatler опубликовали рейтинг наиболее социально влиятельных персон 2019 года, который возглавила супруга принца Гарри

Герцогиня Сассекская Меган Маркл после королевской свадьбы стала едва ли не самой обсуждаемой персоной в Великобритании. Каждый ее выход тщательно рассматривают журналисты, а ошибки в этикете или дресс-коде сразу же оказываются на первых полосах всех британских глянцев.

И несмотря на то, что громкие скандалы несколько подпортили безупречный имидж Меган Маркл, журнал Tatler назвал ее наиболее социально влиятельной персоной года. Соответствующий рейтинг обозреватели опубликовали в октябрьском выпуске журнала, а редактор издания даже назвал герцогиню «социальным альпинистом».

«Неклассическая сказка с сюжетом «из грязи в князи». Меган была хорошо образованна, а ее отец взял премию Эмми за отличную режиссуру. Она нашла идеальную для себя роль: женщины со стержнем, которая перетягивает консервативную королевскую семью в XXI век», – говорится в анонсе глянца.

Кроме герцогини в рейтинг вошли художница Кейт Тайсон, политик консервативной партии Великобритании Джон Беркоу, фотомодель и актриса Джерри Холл, экс-футболист Джейми Реднапп и даже 6-летняя дочь Робби Уильямса Теодора.

Джерело: independent.co.uk