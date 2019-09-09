Самые популярные фото оказались фейком: как нас обманывают в сети



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Подборка фото, которые стали самыми известными фотоподробкамы

После появления программы Photoshop, без которой не мыслят себя современные фотографы, количество поддельных изображений в сети резко возросло. Однако некоторые подделки выглядят настолько реалистично, что трудно поверить в их нереальности.

Возможно, одна из самых известных из когда-либо сделанных подделок - фото с Башен Близнецов перед терактом.

На первых порах люди верили, что эта фотография действительно была получена с чьего-то фотоаппарата, найденного в обломках Башен Близнецов после трагедии, но только позже было доказано, что это подделка.

Также ранее утверждалось, что очень дорогой арбуз, который продается в Японии - синий. К сожалению, в природе не существует таких арбузов и это всего лишь Photoshop.

Самый настоящий фотомонтаж, которому поверили доверчивые пользователи интернета - фото самых высоких и самых тяжелых собак в мире. На самом деле, самая большая собака в мире — дог по имени Зевс.

Также ранее верили что знаменитая фотография с рейса Air France 447 была сделана как раз перед роковым моментом, когда самолет рухнул на Землю. Но на самом деле это изображение — кадр из сериала Lost. Однако, фотография стала вирусной, и многие поверили в реальность снимка.

Джерело: znaj.ua