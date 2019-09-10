Кинофестиваль в Торонто: лучшие образы с красной дорожки



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На прошлой неделе в столице Канады открылся 44-й Международный кинофестиваль

Не успели все передохнуть после Венецианского кинофестиваля, как все внимание прессы и поклонников переместилось на красную дорожку кинофестиваля в Торонто, который стартовал 5 сентября.

За несколько дней уже успели пройти многие кинопремьеры, в их числе драма Hustlers с Дженнифер Лопес, Карди Би, Констанс Ву, Кеке Палмер и Лили Рейнхарт в главных ролях, картина «На зло врагам» с Кристен Стюарт и Зази Битц, лента «Друг» с Дакотой Джонсон, а также драматичсекий фильм «Щегол» с Сарой Полсон и Николь Кидман.

Среди знаменитостей на красной дорожке также блистала Скарлетт Йохансон, которая для премьеры фильма «Кролик Джоджо» выбрала серебристый образ Rodarte, а для драмы Ноа Баумбака «Брачная история» – асимметричное мини-платье Oscar de la Renta.

В целом, первые дни фестиваля выдались очень насыщенными — скучать фоторепортерам точно не приходилось, ведь в Торонто уже съехались многие звезды.

44-й кинофестиваль в Торонто продлится до 15 сентября, а значит, нас ждет еще немало звездных выходов.

Джерело: vogue.ua