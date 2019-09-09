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    Вложить в себя $15 тысяч и стать звездой Instagram: фото популярной блогерши

    • Розсилка
    Вложить в себя $15 тысяч и стать звездой Instagram: фото популярной блогерши
    instagram.com/alexadellanos

    Алекса Делланос ведет роскошный образ жизни, путешествует по миру, наслаждается каждым днем и зарабатывает 50 тыс. фунтов в год

    Алекса Делланос из Майами (США) сначала хотела посвятить жизнь журналистике, но решила стать Instagram-моделью и добилась успеха на этом поприще.

    «Я решила, что смогу зарабатывать в социальных сетях в три раза больше, чем в сфере журналистики. И это была удивительная возможность».

    Довольно быстро заработав первые деньги, девушка вскоре потратилась на пластику: на 15 тысяч долларов она увеличила губы, грудь и ягодицы. После этого число ее подписчиков в Instagram стремительно выросло, достигнув 1,4 миллиона, а Алекса стала получать по 5 тысяч фунтов за пост.

    «Мне нравится делать сексуальные фото и рассказывать о красивой жизни. Но я также стараюсь показывать то, что действительно важно. Я хочу делиться позитивом с теми, кого встречаю и кто следит за мной в соцсетях», — призналась американка.

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    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos
    instagram.com/alexadellanos

    Сейчас у 23-летней Алексы есть своя линия одежды.  Ее сердце уже занято. Избранником стал известный художник Алек Монополи

    Джерело: thesun.co.uk

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