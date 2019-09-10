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    Все фиолетово: Елизавета II в ярком наряде посетила спортивное событие

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    Все фиолетово: Елизавета II в ярком наряде посетила спортивное событие
    eg.ru

    Ее Величество побывала на одном из спортивных мероприятий, очаровав всех ярким видом

    В 93 года Елизавета II не спешит передавать трон ни одному из потомков и при возможности осуществляет публичные выходы. Даже ежегодный отпуск не заставил монарха оставаться в своем имении, поэтому все участники Игр горцев могли поздороваться с Ее Величеством.

    Игры горцев - традиционная презентация шотландской культуры, которая проводится в течение года во всем мире. В частности, часто Игры горцев организуют в городах Канады и США. В спортивном событии принимают участие музыканты, играющие на волынках, а также спортсмены.

    Спортивное мероприятие прошло в городе Бремор, что в Шотландии. Британская королева пришла на соревнования в сопровождении своего старшего сына Чарльза и его жены Камиллы. Семейный выход очаровал британцев.

    На этот раз Елизавета II выбрала пальто фиолетового цвета с черными вставками, из-под которого виднелось платье такой же ткани. К осенней одежде Ее Величество подобрала шляпку, украшенную цветами, и туфли на небольшом каблуке.

    Не обошла королева и традиционные аксессуары: перед камерами она появилась с маленькой черной сумочкой, в перчатках и броши в виде пера.

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    Герцогиня Камилла тоже предпочла яркий образ. Она красовалась рядом с королевой в розовом пальто с клетчатым воротником и шляпке. А вот принц Чарльз пришел на событие в традиционном шотландском наряде: килте с пиджаком и рубашкой.


    Джерело: 24tv.ua

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