Дочь Трамп в неудачном белье опозорилась на Генеральной Ассамблее ООН (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Иванка Трамп Фото: instagram.com/ivankatrump/

Присутствующих в зале мучил вопрос: смотрела ли Иванка в зеркало, прежде чем выйти из дома

Вчера 37-летняя дочь президента США Иванка Трамп приняла участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, а также выступила на ежегодном саммите Concordia. Для важного события Иванка выбрала элегантный образ: идеальную укладку, эффектный макияж, миди юбку Prada с 3D-изображением роз стоимостью в две тысячи долларов, лакированные черные туфли и голубую рубашку.

Последняя и стала предметом серьезных споров в Сети: в основном, насчет того, есть ли под ней белье, почему на столь серьезном международном мероприятии так холодно и смотрела ли Иванка в зеркало, прежде чем выйти из дома.

Читайте также: В сети показали интимные фото любовницы самого богатого человека в мире