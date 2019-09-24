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    Дочь Трамп в неудачном белье опозорилась на Генеральной Ассамблее ООН (фото)

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    <p>Иванка Трамп</p> <p>Фото: instagram.com/ivankatrump/</p> - Дочь Трамп в неудачном белье опозорилась на Генеральной Ассамблее ООН (фото)

    Иванка Трамп

    Фото: instagram.com/ivankatrump/

    Присутствующих в зале мучил вопрос: смотрела ли Иванка в зеркало, прежде чем выйти из дома

    Вчера 37-летняя дочь президента США Иванка Трамп приняла участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, а также выступила на ежегодном саммите Concordia. Для важного события Иванка выбрала элегантный образ: идеальную укладку, эффектный макияж, миди юбку Prada с 3D-изображением роз стоимостью в две тысячи долларов, лакированные черные туфли и голубую рубашку.

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    Дочь Трамп в неудачном белье опозорилась на Генеральной Ассамблее ООН (фото)
    Дочь Трамп в неудачном белье опозорилась на Генеральной Ассамблее ООН (фото)
    Дочь Трамп в неудачном белье опозорилась на Генеральной Ассамблее ООН (фото)
    Дочь Трамп в неудачном белье опозорилась на Генеральной Ассамблее ООН (фото)
    Дочь Трамп в неудачном белье опозорилась на Генеральной Ассамблее ООН (фото)
    Дочь Трамп в неудачном белье опозорилась на Генеральной Ассамблее ООН (фото)
    Дочь Трамп в неудачном белье опозорилась на Генеральной Ассамблее ООН (фото)
    Фото: instagram.com/ivankatrump/

    Последняя и стала предметом серьезных споров в Сети: в основном, насчет того, есть ли под ней белье, почему на столь серьезном международном мероприятии так холодно и смотрела ли Иванка в зеркало, прежде чем выйти из дома.

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    Иванка Трамп
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