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    Пэрис Хилтон примерила прозрачное платье

    В таком видео она появилась на юбилее Рианны
    Одна из наиболее популярных светских львиц США Пэрис Хилтон и ее жених Крис Зилка побывали на дне рождения у популярной американской певицы Рианны. Пэрис опубликовала несколько снимков, на которых она показала, в каком наряде отправилась на празднование, пишет «Главком». Звезда выбрала платье с «голым» эффектом: казалось,
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 11:32
    • Розсилка
    Пэрис Хилтон
    Пэрис Хилтон

    В таком видео она появилась на юбилее Рианны

    Одна из наиболее популярных светских львиц США Пэрис Хилтон и ее жених Крис Зилка побывали на дне рождения у популярной американской певицы Рианны. Пэрис опубликовала несколько снимков, на которых она показала, в каком наряде отправилась на празднование, пишет «Главком».

    Звезда выбрала платье с «голым» эффектом: казалось, что Пэрис надела черную сетку на голое тело.

    «Пэрис, неважно кто рядом с тобой, все взгляды всегда будут прикованы именно к тебе. Ты – королева. Желаю тебе всего наилучшего, а также волшебной свадьбы и много любви», – написала одна из поклонниц Хилтон в комментариях к фото.

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    Пэрис Хилтон примерила прозрачное платье
    Пэрис Хилтон примерила прозрачное платье
    Пэрис Хилтон примерила прозрачное платье

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