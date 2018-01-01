Пэрис Хилтон примерила прозрачное платье

В таком видео она появилась на юбилее Рианны

Одна из наиболее популярных светских львиц США Пэрис Хилтон и ее жених Крис Зилка побывали на дне рождения у популярной американской певицы Рианны. Пэрис опубликовала несколько снимков, на которых она показала, в каком наряде отправилась на празднование, пишет «Главком». Звезда выбрала платье с «голым» эффектом: казалось,

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Пэрис Хилтон

В таком видео она появилась на юбилее Рианны

Одна из наиболее популярных светских львиц США Пэрис Хилтон и ее жених Крис Зилка побывали на дне рождения у популярной американской певицы Рианны. Пэрис опубликовала несколько снимков, на которых она показала, в каком наряде отправилась на празднование, пишет «Главком».

Звезда выбрала платье с «голым» эффектом: казалось, что Пэрис надела черную сетку на голое тело.

«Пэрис, неважно кто рядом с тобой, все взгляды всегда будут прикованы именно к тебе. Ты – королева. Желаю тебе всего наилучшего, а также волшебной свадьбы и много любви», – написала одна из поклонниц Хилтон в комментариях к фото.