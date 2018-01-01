Опубликована фотосессия Оли Поляковой в мужском костюме
- Вчора, 23:56
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Розсилка
Оля Полякова
Певица, которая славится своими откровенными нарядами, вдруг предстала в неожиданно-сдержанном образе
Эпатажная украинская певица Оля Полякова снялась в сдержанной фотосессии, специально для которой примерила мужской костюм. Отдельные снимки из этого проекта появились на ее странице в Instagram, пишет «Главком».
Стилисты артистки выбрали черный костюм, украшенный элегантной брошью. Образ суперблондинка дополнила серым Кэппи от дизайнера Руслана Багинского и обувью с толстой подошвой.
«Мне кажется, мужской костюм на женщине выглядит очень секси... А вам?», - спросила у поклонников Оля Полякова.
Пользователи и пресса называют такой образ певицы «смелым».