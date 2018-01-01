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    Опубликована фотосессия Оли Поляковой в мужском костюме

    Певица, которая славится своими откровенными нарядами, вдруг предстала в неожиданно-сдержанном образе
    Эпатажная украинская певица Оля Полякова снялась в сдержанной фотосессии, специально для которой примерила мужской костюм. Отдельные снимки из этого проекта появились на ее странице в Instagram, пишет «Главком». Стилисты артистки выбрали черный костюм, украшенный элегантной брошью. Образ суперблондинка дополнила серым Кэппи от
    • ГЛАВКОМ
    • Вчора, 23:56
    • Розсилка
    Оля Полякова
    Оля Полякова

    Певица, которая славится своими откровенными нарядами, вдруг предстала в неожиданно-сдержанном образе

    Эпатажная украинская певица Оля Полякова снялась в сдержанной фотосессии, специально для которой примерила мужской костюм. Отдельные снимки из этого проекта появились на ее странице в Instagram, пишет «Главком».

    Стилисты артистки выбрали черный костюм, украшенный элегантной брошью. Образ суперблондинка дополнила серым Кэппи от дизайнера Руслана Багинского и обувью с толстой подошвой.

    «Мне кажется, мужской костюм на женщине выглядит очень секси... А вам?», - спросила у поклонников Оля Полякова.

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    Опубликована фотосессия Оли Поляковой в мужском костюме
    Опубликована фотосессия Оли Поляковой в мужском костюме
    Опубликована фотосессия Оли Поляковой в мужском костюме

    Пользователи и пресса называют такой образ певицы «смелым».

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    мода и красота Оля Полякова модель певица
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