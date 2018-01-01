Опубликована фотосессия Оли Поляковой в мужском костюме

Певица, которая славится своими откровенными нарядами, вдруг предстала в неожиданно-сдержанном образе

Эпатажная украинская певица Оля Полякова снялась в сдержанной фотосессии, специально для которой примерила мужской костюм. Отдельные снимки из этого проекта появились на ее странице в Instagram, пишет «Главком». Стилисты артистки выбрали черный костюм, украшенный элегантной брошью. Образ суперблондинка дополнила серым Кэппи от

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Оля Полякова

Певица, которая славится своими откровенными нарядами, вдруг предстала в неожиданно-сдержанном образе

Эпатажная украинская певица Оля Полякова снялась в сдержанной фотосессии, специально для которой примерила мужской костюм. Отдельные снимки из этого проекта появились на ее странице в Instagram, пишет «Главком».

Стилисты артистки выбрали черный костюм, украшенный элегантной брошью. Образ суперблондинка дополнила серым Кэппи от дизайнера Руслана Багинского и обувью с толстой подошвой.

«Мне кажется, мужской костюм на женщине выглядит очень секси... А вам?», - спросила у поклонников Оля Полякова.

Пользователи и пресса называют такой образ певицы «смелым».