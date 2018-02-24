Эмили Ратаковски вышла замуж в костюме за $200

После нескольких месяцев романа модель похвасталась обручальным кольцом в соцсети

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски вышла замуж. Об этом модель сообщила в Instagram, опубликовав фото со своим избранником и эмоджи в виде обручальных коллец, а в Stories она и вовсе поделилась снимком с красноречивой подписью: «Я вышла замуж сегодня».



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Эмили Ратаковски

После нескольких месяцев романа модель похвасталась обручальным кольцом в соцсети

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски вышла замуж. Об этом модель сообщила в Instagram, опубликовав фото со своим избранником и эмоджи в виде обручальных коллец, а в Stories она и вовсе поделилась снимком с красноречивой подписью: «Я вышла замуж сегодня». На фотографиях модель запечатлена в костюме Zara всего за 200 долларов!

Как стало известно, Эмили вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда, с которым она встречалась всего несколько месяцев. Впервые папарацци заметили пару на баскетболе в Нью-Йорке. Впрочем, тогда фотографы предположили, что спутник Эмили — просто ее приятель.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) Фев 24, 2018 в 12:10 PST

Напомним, что недавно Эмили Ратаковски и мать Илона Маска вместе снялись в рекламе

Джерело: graziamagazine.ru