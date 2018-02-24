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    Эмили Ратаковски вышла замуж в костюме за $200

    После нескольких месяцев романа модель похвасталась обручальным кольцом в соцсети
    Американская модель и актриса Эмили Ратаковски вышла замуж.  Об этом модель сообщила в Instagram, опубликовав фото со своим избранником и эмоджи в виде обручальных коллец, а в Stories она и вовсе поделилась снимком с красноречивой подписью: «Я вышла замуж сегодня».
    • Сьогодні, 13:12
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    <span>Эмили Ратаковски</span>
    Эмили Ратаковски

    После нескольких месяцев романа модель похвасталась обручальным кольцом в соцсети

    Американская модель и актриса Эмили Ратаковски вышла замуж.  Об этом модель сообщила в Instagram, опубликовав фото со своим избранником и эмоджи в виде обручальных коллец, а в Stories она и вовсе поделилась снимком с красноречивой подписью: «Я вышла замуж сегодня». На фотографиях модель запечатлена в костюме Zara всего за 200 долларов!

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    Эмили Ратаковски вышла замуж в костюме за $200
    Эмили Ратаковски вышла замуж в костюме за $200
    Эмили Ратаковски вышла замуж в костюме за $200

    Как стало известно, Эмили вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда, с которым она встречалась всего несколько месяцев. Впервые папарацци заметили пару на баскетболе в Нью-Йорке. Впрочем, тогда фотографы предположили, что спутник Эмили — просто ее приятель.

    Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

    Напомним, что недавно Эмили Ратаковски и мать Илона Маска вместе снялись в рекламе

    Джерело: graziamagazine.ru

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