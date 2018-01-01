Первая леди Франции впечатлила элегантным белым блейзером
- Сьогодні, 16:28
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Бриджит Макрон
Бриджит Макрон удивила эффектным и в то же время интеллигентным выбором наряда
64-летняя Бриджит Макрон выбрала оригинальный наряд для встречи с женой президента Либерии Клэр Дункан-Веа. Первая леди Франции надела белоснежный блейзер с золотыми пуговицами от французского бренда Balmain, стоимостью 1720 евро (57 тыс. грн.).
Этот образ был дополнен блузкой, черными брюками и лаковыми полусапожками. Напомним, что эта икона стиля для женщин старшего поколения отдает предпочтение одежду от Louis Vuitton и других французских кутюрье. Практически каждое ее появление на официальном мероприятии становится темой для обсуждения всеми, кто отслеживает мир моды.
Джерело: Сегодня