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    Первая леди Франции впечатлила элегантным белым блейзером

    Бриджит Макрон удивила эффектным и в то же время интеллигентным выбором наряда
    64-летняя Бриджит Макрон выбрала оригинальный наряд для встречи с женой президента Либерии Клэр Дункан-Веа. Первая леди Франции надела белоснежный блейзер с золотыми пуговицами от французского бренда Balmain, стоимостью 1720 евро (57 тыс. грн.). Этот образ был дополнен блузкой, черными брюками и лаковыми полусапожками. Напомним, что эта икона
    • Сьогодні, 16:28
    • Розсилка
    Бриджит Макрон
    Бриджит Макрон

    Бриджит Макрон удивила эффектным и в то же время интеллигентным выбором наряда

    64-летняя Бриджит Макрон выбрала оригинальный наряд для встречи с женой президента Либерии Клэр Дункан-Веа. Первая леди Франции надела белоснежный блейзер с золотыми пуговицами от французского бренда Balmain, стоимостью 1720 евро (57 тыс. грн.).

    Этот образ был дополнен блузкой, черными брюками и лаковыми полусапожками. Напомним, что эта икона стиля для женщин старшего поколения отдает предпочтение одежду от Louis Vuitton и других французских кутюрье. Практически каждое ее появление на официальном мероприятии становится темой для обсуждения всеми, кто отслеживает мир моды.

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    Первая леди Франции впечатлила элегантным белым блейзером
    Первая леди Франции впечатлила элегантным белым блейзером
    Первая леди Франции впечатлила элегантным белым блейзером
    Первая леди Франции впечатлила элегантным белым блейзером

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    Джерело: Сегодня

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