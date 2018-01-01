Первая леди Франции впечатлила элегантным белым блейзером

Бриджит Макрон удивила эффектным и в то же время интеллигентным выбором наряда

64-летняя Бриджит Макрон выбрала оригинальный наряд для встречи с женой президента Либерии Клэр Дункан-Веа. Первая леди Франции надела белоснежный блейзер с золотыми пуговицами от французского бренда Balmain, стоимостью 1720 евро (57 тыс. грн.). Этот образ был дополнен блузкой, черными брюками и лаковыми полусапожками. Напомним, что эта икона