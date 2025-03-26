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Дружина Залужного змінила зачіску (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Дружина Залужного змінила зачіску
колаж: glavcom.ua

Олена Залужна зазвичай закладала волосся у хвіст або гульку

Дружина посла України у Великій Британії Валерія Залужного, Олена, змінила зачіску. Відповідні фото показав Залужний в Facebook, інформує «Главком».

Раніше дружина Залужного зазвичай закладала волосся у хвіст або гульку, а тепер носить його розпущеним. 

26 березня Залужний показав нове фото із дружиною
26 березня Залужний показав нове фото із дружиною
фото: Валерій Залужний/Facebook
Валерій Залужний із дружиною у листопаді 2024 року
Валерій Залужний із дружиною у листопаді 2024 року
фото: Валерій Залужний/Facebook

Варто зазначити, що фото з новою зачіскою дружини посол публікував ще 11 березня.

11 березня Залужний запостив фото з дружиною
11 березня Залужний запостив фото з дружиною
фото: Валерій Залужний/Facebook

Користувачі соцмереж оцінили дружину Залужного та пишуть їй компліменти у коментарях.

Дружина Залужного змінила зачіску (фото) фото 1
скріншот

Раніше ексголовнокомандувач Збройних сил, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний опублікував ніжну світлину із дружиною Оленою.

До слова, Залужний ніжно привітав дружину з Днем народження. Залужний наголосив, що не уявляє, якби склалося його життя без Олени і вкотре зізнався їй у кохані. 

Також Залужний показав знімок зі своєю дружиною Оленою. Фотографувалося подружжя на фоні гелікоптера Black Hawk. На фото Залужний обіймає свою дружину, у той час, як вона посміхається.

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Теги: Валерій Залужний

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