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Залужний сходив на ярмарок у Лондоні: свіжі фото

glavcom.ua
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Залужний сходив на ярмарок у Лондоні: свіжі фото
Залужний анонсував свою нову книжку про повномасштабне вторгнення
фото: Валерій Залужний

Генерал у відставці на Лондонському книжковому ярмарку пропіарив себе на фоні українських книжок

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний завітав до Лондонського книжкового ярмарку де наголосив на важливості сучасної української літератури на світовій арені та не забув прорекламувати свої мемуари про війну. На політичній арені Залужного називають потенційним кандидатом у президенти. Про це пише «Главком» з посиланням на пост Залужного.

«Наша книга не просто представляє Україну, а й привертає увагу до проблем та розповідає про героїчний спротив. Бо світ має знати більше про феномен людей, які по цей час бʼються за свою свободу», - окреслив Залужний.

Лондонський книжковий ярмарок є однією з найбільших і найважливіших подій у видавничій індустрії Великої Британії. Як зазначив Залужний, українські книжки також широко представлені на ярмарку.

«Багато дитячих, художні на різний смак, освіта, психологія. Але особливе місце займає воєнна література, яка розповідає про складний досвід українців у темні часи», – зазначив Залужний.

4 фото
На весь екран

Як пише видання Читомо, Залужний також анонсував свою нову книжку про повномасштабне вторгнення. За його словами, дипломатична діяльність залишає достатньо часу для творчості, аніж колишній пост головнокомандувача Збройних сил України.

Нагадаємо, Посол України у Великій Британії Валерій Залужний звинуватив США у «руйнуванні світового порядку». Також він попередив, що НАТО може «припинити своє існування, а Росія прийде до Європи».

Також колишній головнокомандувач Збройних сил України та посол в Британії Валерій Залужний став постійним представником України при Міжнародній морській організації.

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Теги: Лондон Валерій Залужний ярмарок посол література

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