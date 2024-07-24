Залужний трепетно привітав дружину із Днем народження

Валерій Залужний: «Важко навіть уявити, як би склалося моє життя без тебе і на скільки важко тобі було завжди бути поруч»

Колишній головнокомандувач Збройних сил, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний ніжно привітав дружини з Днем народження.

Залужний наголосив, що не уявляє , якби склалося його життя без Олени і вкотре зізнався їй у кохані. «Переглядаючи наші сімейні фото, я зрозумів дуже важливу річ . У Тебе, зовсім немає власних фото, за великою рідкістю де тебе знімав я . Це лише декілька знімків де ти виглядаєш зовсім не звично. Лише мільйон фото де ми разом . І так воно і є. Важко навіть уявити як би склалося моє життя без тебе і на скільки важко тобі було завжди бути поруч. Люблю тебе безмежно. Дякую тобі за все. З Днем народження», – написав ексголовнокомандувач ЗСУ.

Раніше Залужний показав знімок зі своєю дружиною Оленою. Фотографувалося подружжя на фоні гелікоптера Black Hawk. На фото Залужний обіймає свою дружину, у той час, як вона посміхається.

Нещодавно, під час виступу у The Royal United Services Institute (RUSI), Залужний пояснив, що Путін вважає найбільшою слабкістю українців

