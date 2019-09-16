Украинка сняла самую молодую миллиардершу Кайли Дженнер для Playboy: откровенные снимки



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Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

Креативным директором фотосессии выступил возлюбленный самой молодой миллиардерши Трэвис Скотт

22-летняя Кайли Дженнер стала героиней нового номера мужского журнала Playboy. Автором снимков стала подруга модели – украинская фотограф Саша Самсонова.

На обложке издания Кайли позировала в соблазнительном алом белье, демонстрируя свою пышную грудь прямо в камеру, а ее лицо при этом осталось за кадром.

На серии других фото звезда реалити-шоу запечатлена полностью обнаженной, прикрываясь только прозрачной тканью. Такой образ идеально подчеркнул сексуальную фигуру младшей сестры Ким Кардашьян.

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