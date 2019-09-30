  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отпраздновали помолвку (фото)

    • Розсилка
    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отпраздновали помолвку (фото)
    instagram.com/arod

    Певица и актриса Дженнифер Лопес и ее бойфренд, бывший бейсболист Алекс Родригес устроили вечеринку по случаю помолвки

    50-летняя Дженнифер Лопес и ее 44-летний жених Алекс Родригес отпраздновали помолвку. В честь памятного события пара собрала друзей и родственников на уютной вечеринке, фотографии которой вскоре появились в Instagram знаменитостей.

    «Так здорово отпраздновали с семьей и близкими друзьями прошлым вечером», - написал Родригес, а Лопес добавила, что ночь оказалась «самой красивой и элегантной».

    Для празднования помолвки Дженнифер и Алекс выбрали наряды, с помощью которых выглядели как жених и невеста: на Лопес было белое платье с ассиметричным верхом, на Алексе — классический черный костюм.

    50-летняя Дженнифер и 44-летний Алекс встречаются уже более двух лет. Родригес сделал Лопес предложение во время совместного отдыха на Багамских островах.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    instagram.com/jlo
    instagram.com/jlo
    instagram.com/arod
    instagram.com/jlo
    instagram.com/jlo

    Лопес воспитывает двух близнецов от предыдущего брака — 11-летнего Максимиллиана Дэвида и Эмму Мэрибел, у Родригеса также есть две дочери — 11-летняя Элла Александр и 14-летняя Наташа Александр.


    Джерело: tsn.ua

    Читайте також
    фотография певица Дженнифер Лопес Instagram свадьба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ