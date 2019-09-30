Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отпраздновали помолвку (фото)



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Певица и актриса Дженнифер Лопес и ее бойфренд, бывший бейсболист Алекс Родригес устроили вечеринку по случаю помолвки

50-летняя Дженнифер Лопес и ее 44-летний жених Алекс Родригес отпраздновали помолвку. В честь памятного события пара собрала друзей и родственников на уютной вечеринке, фотографии которой вскоре появились в Instagram знаменитостей.

«Так здорово отпраздновали с семьей и близкими друзьями прошлым вечером», - написал Родригес, а Лопес добавила, что ночь оказалась «самой красивой и элегантной».

Для празднования помолвки Дженнифер и Алекс выбрали наряды, с помощью которых выглядели как жених и невеста: на Лопес было белое платье с ассиметричным верхом, на Алексе — классический черный костюм.

Джерело: tsn.ua