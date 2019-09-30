Ксения Мишина раскрыла секрет своей прекрасной фигуры



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instagram.com/misha.k.ua

Фаворитка шоу «Танцы со звездами 2019» поделилась секретом своей невероятной формы

Звезда сериала «Крепостная» рассказала, на что она прежде всего обращает внимание, чтобы всегда оставаться стройной и привлекательной.

По словам Мишиной, в первую очередь она уделяет большое значение правильному питанию. Правда, говорит актриса, в его профессии это достаточно сложно, особенно в напряженные съемочные дни.

Также Ксения посещает спортзал, хотя, признается, и не фанатеет от него.

«Видимо, пока справляется генетика, но и работать есть над чем», - отметила звезда.

Также Мишина рассказала, чем любит заниматься в свободное время. Собственно, по словам актрисы, больше всего она предпочитает «ничего не делать, когда есть такая возможность».

«Это настоящая панацея для уставшего организма. Я всегда могу найти интересное занятие, и большое удовольствие получаю от работы и времени, проведенного с сыном», - с улыбкой сказала Мишина.

Джерело: rbc.ua