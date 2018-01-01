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    Легендарные модели пришли на вечеринку в эффектных нарядах

    Манекенщицы Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс продемонстрировали изысканные наряды
    Главными гостьями масштабной лондонской вечеринки, организованной журналом Vogue и ювелирным брендом Tiffany&Co, стали 47-летняя Наоми Кэмпбелл и 44-летняя Кейт Мосс. Легендарные модели примерили два ярких и противоположных образа. Наоми надела белый кружевной наряд из перьев и стала «белым лебедем» вечеринки. В свою очередь Кейт
    • Сьогодні, 12:41
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    Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс
    Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс

    Манекенщицы Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс продемонстрировали изысканные наряды

    Главными гостьями масштабной лондонской вечеринки, организованной журналом Vogue и ювелирным брендом Tiffany&Co, стали 47-летняя Наоми Кэмпбелл и 44-летняя Кейт Мосс. Легендарные модели примерили два ярких и противоположных образа.

    Наоми надела белый кружевной наряд из перьев и стала «белым лебедем» вечеринки. В свою очередь Кейт Мосс была леди в черном – модель надела черное платье на бретельках с прозрачной накидкой такого же цвета. Образ Кейт дополнила набором из сережек и массивной подвески, а в качестве аксессуара Мосс выбрала черный клатч, украшенный жемчугом.

    Ранее Кейт Мосс рассказала, как похудеть на один размер за 10 дней. Пройти через этот опыт манекенщице пришлось в связи с тем, что в последние годы она начала активно набирать вес из-за пристрастия к алкоголю и других своих привычек.

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    Легендарные модели пришли на вечеринку в эффектных нарядах
    Легендарные модели пришли на вечеринку в эффектных нарядах
    Легендарные модели пришли на вечеринку в эффектных нарядах
    Легендарные модели пришли на вечеринку в эффектных нарядах

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    Джерело: Сегодня

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