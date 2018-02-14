Популярная модель снялась в изысканной рекламе нижнего белья

Ратажсковски пококетничала со зрителем в новой фотосессии

Известная модель Эмили Ратажковски, которая не упускает возможности лишний раз продемонстрировать все прелести своей идеальной фигуры, стала героиней новой фотосессии бренда DKNY, пишет «Главком». Снимки из этого проекта появились на официальном сайте компании. Пресса отмечает, что эта серия одежды отличается своей роскошью, стильным

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Эмили Ратажковски

Ратажсковски пококетничала со зрителем в новой фотосессии

Известная модель Эмили Ратажковски, которая не упускает возможности лишний раз продемонстрировать все прелести своей идеальной фигуры, стала героиней новой фотосессии бренда DKNY, пишет «Главком».

Снимки из этого проекта появились на официальном сайте компании. Пресса отмечает, что эта серия одежды отличается своей роскошью, стильным сочетанием цветов, а также любопытным переплетением строчек в узорах.

Также Ратажковски выложила на своей странице в Instagram короткое видео, в котором рассказывает, что под одеждой – она «является просто самой собой».

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 14 Лют 2018 р. о 7:34 PST

Этот ролик вызвал бурную реакцию комментаторов, многие из которых завалили ее просьбами о том, чтобы она чаще показывала саму себя.