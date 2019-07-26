Джейсон Стейтем празднует день рождения: трогательные фото именинника с женой

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Джейсону Стейтему исполняется 52. А его роману с моделью Роузи Хантингтон-Уайтли уже более пяти лет. И без своей возлюбленной Джейсон бы не был таким, каким он является для нас сегодня

Личная жизнь Джейсона Стейтема насыщена событиями и романами. Брутальный английский сердцеед пользуется большим успехом у женщин.

Несколько лет длился роман Джейсона Стейтема с артисткой Келли Брук. Но в 2004-м пара рассталась, так как у Келли во время съемок в Греции начался роман с Билли Зейном, партнером по фильму.

Стейтем недолго оставался одиноким: вскоре актер встретил еще одну красавицу – певицу и артистку Софи Монк. Этот роман был кратковременным. Еще более мимолетной стала связь актера с искусствоведом Алекс Зосман.

Весной 2010-го у Джейсона началась новая любовная история, которая длится до сих пор. Стейтем встретил модель Роузи Хантингтон-Уайтли. Как утверждают британские журналисты, девушка находится в списке самых состоятельных моделей, зарабатывая по $8 млн в год.

10 января 2016 года Джейсон и Роузи объявили о помолвке, но о том, что девушка стала женой артиста – пока речи не шло. Отношения знаменитостей нельзя назвать безоблачными. Одно время Джейсон и Роузи расходились, решив пожить отдельно, но сегодня пара снова вместе.

В феврале 2017 года стало известно, что Джейсон и Роузи ожидают первенца. Об этом сообщила британская пресса и сама модель в сети Instagram.

24 июня 2017 года Джейсон Стейтем стал отцом в первый раз. Его возлюбленная Роузи Хантингтон-Уайтли подарила актеру сына – Джека Оскара Стейтема.