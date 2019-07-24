Супруга Сергея Бабкина впервые после родов вышла на сцену



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Снежана Бабкина

Актриса вернулась к театральной работе

Месяц назад мы радовались тому, что Снежана Бабкина родила прекрасного малыша Елисея. Но известного спутница певца продолжает удивлять и вдохновлять женщин.

Вчера Снежана Бабкина вернулась на сцену родного театра «Прекрасные Цветы», в постановках которого задействована последние несколько лет. До этого актриса сыграла в спектакле «Dracula», будучи на восьмом месяце беременности, после чего всего на два месяца взяла перерыв в театральной деятельности.

«Вначале я очень переживала: спектакль «Dracula» сложный, там много пластики. Предыдущий я играла «в положении», а сейчас нужно было перестроиться, заново привыкнуть к своей героине. Но, как только открылся занавес, все мои опасения улетучились. Все получилось! Зрители в восторге, а наша команда счастлива! Встретимся с вами уже в следующем театральном сезоне!» – прокомментировала Снежана.

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