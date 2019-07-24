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    Шоу-биз

    Супруга Сергея Бабкина впервые после родов вышла на сцену

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    Снежана Бабкина - Супруга Сергея Бабкина впервые после родов вышла на сцену
    Снежана Бабкина

    Актриса вернулась к театральной работе

    Месяц назад мы радовались тому, что Снежана Бабкина родила прекрасного малыша Елисея. Но известного спутница певца продолжает удивлять и вдохновлять женщин.

    Вчера Снежана Бабкина вернулась на сцену родного театра «Прекрасные Цветы», в постановках которого задействована последние несколько лет. До этого актриса сыграла в спектакле «Dracula», будучи на восьмом месяце беременности, после чего всего на два месяца взяла перерыв в театральной деятельности.

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    Супруга Сергея Бабкина впервые после родов вышла на сцену
    Супруга Сергея Бабкина впервые после родов вышла на сцену
    Супруга Сергея Бабкина впервые после родов вышла на сцену
    Супруга Сергея Бабкина впервые после родов вышла на сцену

    «Вначале я очень переживала: спектакль «Dracula» сложный, там много пластики. Предыдущий я играла «в положении», а сейчас нужно было перестроиться, заново привыкнуть к своей героине. Но, как только открылся занавес, все мои опасения улетучились. Все получилось! Зрители в восторге, а наша команда счастлива! Встретимся с вами уже в следующем театральном сезоне!» – прокомментировала Снежана.

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