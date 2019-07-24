Секретный проект: 45-летняя Пенелопа Крус блистает в чувственной съемке



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instagram.com/penelopecruzoficial

Пенелопа Крус давно является лицом ювелирной марки Swarovski. Более того – специально для бренда она разработала целую коллекцию. Презентация линии прошла в Лондоне в мае. А сейчас, похоже, актриса готова показать новое творение

Несколько часов назад на ее странице появилась информация, что они вместе с Мертом Аласом готовят новый «секретный» проект. Поскольку знаменитости отметили страничку Swarovski в Instagram, то тайна уже наполовину раскрыта.

На снимке, который опубликовала Пенелопа, она предстала в весьма соблазнительном образе. Звезда надела ярко-красный топ в бельевом стиле с внушительным вырезом, который демонстрирует ее пышную роскошную грудь.

На шее у нее красуется колье из новой коллекции Swarovski. Глаза звезды густо подведены темным карандашом, а губы оставлены нейтральными. Такой макияж сделал Пенелопу обворожительной и чувственной.

instagram.com/penelopecruzoficial

Еще одна интересная деталь ее образа – прическа. Вместо привычных длинных локонов она примерила удлиненное каре. К слову, такая стрижка вот уже несколько сезонов держится в топе самых популярных среди знаменитостей. К фото Крус добавила интригующий хэштег «секретный проект».

Фото со знаменитой актрисой выложил у себя на странице и фотограф. К нему Алас добавил много теплых слов, отметив, что работать с Пенелопой – одной удовольствие.

«Съемка с Пенелопой Крус – это всегда мечта, люблю тебя, детка. И спасибо Наде Сваровски за отличный проект».

instagram.com/penelopecruzoficial

На его снимке Пенелопа надела другую одежду – теперь она в черном топе и кожаной куртке-косухе, черной мини-юбке и на высоких каблуках. Мейк-ап и прическа звезды остались неизменными.