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    Фото

    Потап удостоился чести иметь собственную именную звезду в Киеве

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    Потап удостоился чести иметь собственную именную звезду в Киеве
    instagram.com/realpotap

    Потап восхитил душевным фото с сыном Андреем на важном событии

    Потап на своей страничке в сети Instagram оставил целый фотоальбом с очередного «звездного» события. 

    На снимках также позирует сын украинского рэпера. При этом на одном из фото Потап нежно целует сына.

    «I have a Star! Дякую, thanx, спасибо! Она Ваша! Можно Потоптать Потапа!» - в шутку подписал серию фото музыкант.

    За 20 лет своей карьеры Потап успел создать и стать участником групп «Потап и Настя», Mozgi, Птп. Он известен не только как хитмейкер в создании песен, но и в продюсировании популярных артистов «Время и Стекло»,Mozgi, Michelle Andrade, Ingret. 

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    instagram.com/realpotap
    instagram.com/realpotap
    instagram.com/realpotap
    Потап удостоился чести иметь собственную именную звезду в Киеве
    instagram.com/realpotap
    instagram.com/realpotap

    Совместно с Ириной Горовой 10 лет назад они основали продюсерский центр Mozgi Entertainment, который вырос в большую группу компаний Mozgi Group.


    Потап Instagram время
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