Потап удостоился чести иметь собственную именную звезду в Киеве

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/realpotap

Потап восхитил душевным фото с сыном Андреем на важном событии

Потап на своей страничке в сети Instagram оставил целый фотоальбом с очередного «звездного» события.

На снимках также позирует сын украинского рэпера. При этом на одном из фото Потап нежно целует сына.

«I have a Star! Дякую, thanx, спасибо! Она Ваша! Можно Потоптать Потапа!» - в шутку подписал серию фото музыкант.

За 20 лет своей карьеры Потап успел создать и стать участником групп «Потап и Настя», Mozgi, Птп. Он известен не только как хитмейкер в создании песен, но и в продюсировании популярных артистов «Время и Стекло»,Mozgi, Michelle Andrade, Ingret.

Совместно с Ириной Горовой 10 лет назад они основали продюсерский центр Mozgi Entertainment, который вырос в большую группу компаний Mozgi Group.