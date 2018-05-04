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    «Певицы-проститутки»: Потап поздравил Каменских с днем рождения

    Артист пожелал своей коллеге покорить иностранного зрителя
    Известный украинский певец и продюсер Потап, который ранее выступал вместе с Настей Каменских, опубликовал эффектное поздравление артистки с ее днем рождения. Напомним, сегодня певице исполняется 31 год, пишет «Главком». «Семь миллиардов человек, но только единицы дарят Счастье, среди которых ты, Малышка Настя, твоя душа озарена
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 15:13
    • Розсилка
    Настя Каменских
    Настя Каменских

    Артист пожелал своей коллеге покорить иностранного зрителя

    Известный украинский певец и продюсер Потап, который ранее выступал вместе с Настей Каменских, опубликовал эффектное поздравление артистки с ее днем рождения. Напомним, сегодня певице исполняется 31 год, пишет «Главком».

    «Семь миллиардов человек, но только единицы дарят Счастье, среди которых ты, Малышка Настя, твоя душа озарена добром твоих поступков, и пусть шипят завистливо певицы-проститутки, ты не такая, мы все это, Насть, прекрасно понимаем, ты рождена была сказать, что «Я другая», - написал артист в Instagram.

    Также Потап пожелал ей международного успеха: «Так засияй международно. На олимпах славы и пусть завистницы твои хлебнут горячей лавы, средь тысяч шоу, звезд и порнозвезд немецких, ответом на вопрос всегда будет – Каменских Happy Birthday, Queen K!»

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    «Певицы-проститутки»: Потап поздравил Каменских с днем рождения
    «Певицы-проститутки»: Потап поздравил Каменских с днем рождения

    Эти строки он сопроводил фотографией, на которой появляется в футболке с портретом Каменских. В комментариях фолловеры артиста отметили, как резко он осек завистниц Каменских.

    «Видать, взбешен Потап завистницами Насти, что даже в поздравлении своем дает он им по пасти», - пишут комментаторы.

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