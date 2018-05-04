Стало известно, сколько зарабатывает в Instagram сестра Кардашьян
- Сьогодні, 16:09
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Розсилка
Кайли Дженнер после рождения дочери вновь начала активно зарабатывать в социальных сетях
Звезда американского реалити-шоу Кайли Дженнер активно вернулась к популяризации своего бренда Kylie Cosmetics. Перерыв в работе она взяла в связи с рождением дочери Cnjhvb. Согласно подсчетам аналитиков компании D'Marie Analytics, одна рекламная публикация в социальных сетях, будь то Instagram, Twitter или Snapchat, приносит Кайли $1 млн.
При этом звезда старается не перегружать подписчиков рекламой: свои редкие посты о новом сайте знакомств или любимом бренде очков она сопровождает хештэгом #add и активно разбавляет личной хроникой.
«Кайли – сама по себе неоспоримый мировой бренд. Реальность заключается в том, она достигла важной вехи в индустрии маркетинга и рекламы, которую многие опытные профессионалы не смогли достичь», - говорит директор аналитической компании.
Своих старших сестер в вопросах заработка на рекламе в социальных сетях 20-летняя Кайли оставила далеко позади. Ким Кардашьян получает около $500 тыс. за пост, а Хлое и Кортни - около $250 тыс.
Джерело: Сегодня