Стало известно, сколько зарабатывает в Instagram сестра Кардашьян

Кайли Дженнер после рождения дочери вновь начала активно зарабатывать в социальных сетях

Звезда американского реалити-шоу Кайли Дженнер активно вернулась к популяризации своего бренда Kylie Cosmetics. Перерыв в работе она взяла в связи с рождением дочери Cnjhvb. Согласно подсчетам аналитиков компании D'Marie Analytics, одна рекламная публикация в социальных сетях, будь то Instagram, Twitter или Snapchat, приносит Кайли $1 млн. При



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Кайли Дженнер

Кайли Дженнер после рождения дочери вновь начала активно зарабатывать в социальных сетях

Звезда американского реалити-шоу Кайли Дженнер активно вернулась к популяризации своего бренда Kylie Cosmetics. Перерыв в работе она взяла в связи с рождением дочери Cnjhvb. Согласно подсчетам аналитиков компании D'Marie Analytics, одна рекламная публикация в социальных сетях, будь то Instagram, Twitter или Snapchat, приносит Кайли $1 млн.

При этом звезда старается не перегружать подписчиков рекламой: свои редкие посты о новом сайте знакомств или любимом бренде очков она сопровождает хештэгом #add и активно разбавляет личной хроникой.

«Кайли – сама по себе неоспоримый мировой бренд. Реальность заключается в том, она достигла важной вехи в индустрии маркетинга и рекламы, которую многие опытные профессионалы не смогли достичь», - говорит директор аналитической компании.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 2 Тра 2018 р. о 7:48 PDT

Своих старших сестер в вопросах заработка на рекламе в социальных сетях 20-летняя Кайли оставила далеко позади. Ким Кардашьян получает около $500 тыс. за пост, а Хлое и Кортни - около $250 тыс.

Джерело: Сегодня