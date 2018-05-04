  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
    Жизнь

    Иванка Трамп продемонстрировала стильное платье с цветочным принтом

    Черное платье с цветочным принтом дополнялось эффектным бантом на талии
    Дочь президента США Дональда Трампа, Иванка, впечатлила стильным черным платьем. Она выбрала этот наряд для официальной церемонии назначения нового дипломата, который возглавит посольство США в Германии. Мероприятие проходило в Белом доме. Изысканный принт на платье дополнялся черным бантом на талии. Платье имело широкие рукава, что добавило
    • Сьогодні, 17:09
    • Розсилка
    Иванка Трамп
    Иванка Трамп

    Черное платье с цветочным принтом дополнялось эффектным бантом на талии

    Дочь президента США Дональда Трампа, Иванка, впечатлила стильным черным платьем. Она выбрала этот наряд для официальной церемонии назначения нового дипломата, который возглавит посольство США в Германии.

    Мероприятие проходило в Белом доме. Изысканный принт на платье дополнялся черным бантом на талии. Платье имело широкие рукава, что добавило легкости образу. Туфли на каблуках завершили нежный «лук» Иванки Трамп. Благодаря своему элегантному образу она оказалась в центре внимания.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Иванка Трамп продемонстрировала стильное платье с цветочным принтом
    Иванка Трамп продемонстрировала стильное платье с цветочным принтом
    Иванка Трамп продемонстрировала стильное платье с цветочным принтом

    «Имела честь присоединиться к невероятно знаковой церемонии – назначению Майком Пенсом (вице-президент США, – ред.) нашего нового посла в Германии. Дипломат Гренелл, уверена, что вы будете взвешенным и вдохновенным представителем нашей страны за рубежом», – написала Иванка Трамп.

    Читайте также: Каменских в свой день рождения выпустила эффектную фотосессию.

    Джерело: 24 канал

    Читайте також
    мода и красота Иванка Трамп (скотч, ру)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ