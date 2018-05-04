Иванка Трамп продемонстрировала стильное платье с цветочным принтом

Черное платье с цветочным принтом дополнялось эффектным бантом на талии

Дочь президента США Дональда Трампа, Иванка, впечатлила стильным черным платьем. Она выбрала этот наряд для официальной церемонии назначения нового дипломата, который возглавит посольство США в Германии. Мероприятие проходило в Белом доме. Изысканный принт на платье дополнялся черным бантом на талии. Платье имело широкие рукава, что добавило



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Иванка Трамп

Черное платье с цветочным принтом дополнялось эффектным бантом на талии

Дочь президента США Дональда Трампа, Иванка, впечатлила стильным черным платьем. Она выбрала этот наряд для официальной церемонии назначения нового дипломата, который возглавит посольство США в Германии.

Мероприятие проходило в Белом доме. Изысканный принт на платье дополнялся черным бантом на талии. Платье имело широкие рукава, что добавило легкости образу. Туфли на каблуках завершили нежный «лук» Иванки Трамп. Благодаря своему элегантному образу она оказалась в центре внимания.

«Имела честь присоединиться к невероятно знаковой церемонии – назначению Майком Пенсом (вице-президент США, – ред.) нашего нового посла в Германии. Дипломат Гренелл, уверена, что вы будете взвешенным и вдохновенным представителем нашей страны за рубежом», – написала Иванка Трамп.

Джерело: 24 канал