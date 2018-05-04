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    Каменских в свой день рождения выпустила эффектную фотосессию

    Артистка примерила стильные молодежные образы
    Украинская поп-дива Настя Каменских, которой сегодня исполнился 31 год, стала героиней новой яркой фотосессии для глянца Viva. На фото артистка предстает с прямыми волосами, в белой шубе с принтом карточных мастей, ярко-желтом пиджаке, красных ботфортах и полосатом костюме. В интервью, которое сопровождает снимки, Каменских рассказала, что
    • Сьогодні, 15:44
    • Розсилка
    Настя Каменских
    Настя Каменских

    Артистка примерила стильные молодежные образы

    Украинская поп-дива Настя Каменских, которой сегодня исполнился 31 год, стала героиней новой яркой фотосессии для глянца Viva.

    На фото артистка предстает с прямыми волосами, в белой шубе с принтом карточных мастей, ярко-желтом пиджаке, красных ботфортах и полосатом костюме. В интервью, которое сопровождает снимки, Каменских рассказала, что несмотря на то, что дуэт «Потап и Настя» поставлен на паузу на неопределенный срок – они с Алексеем продолжают дружить.

    «Мы продолжаем поддерживать друг друга и помогать. Потап мне написал два первых сингла, и, согласитесь, он гениальный хитмейкер», - говорит артистка.

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    Каменских в свой день рождения выпустила эффектную фотосессию
    Каменских в свой день рождения выпустила эффектную фотосессию
    Каменских в свой день рождения выпустила эффектную фотосессию
    Каменских в свой день рождения выпустила эффектную фотосессию
    Каменских в свой день рождения выпустила эффектную фотосессию

    При этом о своей личной жизни певица категорически отказывается говорить. Имя своего возлюбленного она обещает рассекретить позже. «Я не скрываю, что безумно счастлива, и каждому этого желаю. Я неоднократно говорила: когда наступит момент и я захочу, то обо всем обязательно расскажу. А пока свою любовь, своего избранника я оберегаю от многочисленных слухов и разговоров. Счастье любит тишину», - отметила Каменских.

    Напомним, не так давно Каменских начала сольную карьеру под брендом NK. Перемена в творчестве отразилась и на ее имидже, а также стиле песен.

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    Джерело: ТСН

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