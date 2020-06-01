Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
На Instagram Сари підписано півтора мільйона осіб
Сара Кохан - австралійська модель з юридичною освітою і успішний тревел-блогер.
Рік тому Сара одружилася з легендою мексиканського футболу Чічаріто Ернандесом, а недавно у них народився син.
Хав'єр Ернандес Балькасар, також відомий як Чічаріто - 32-річний мексиканський футболіст, нападник клубу MLS «ЛА Гелаксі» і збірної Мексики. Вихованець мексиканського клубу «Гвадалахара». найкращий бомбардир в історії збірної Мексики.