  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото

    • Розсилка
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото

    На Instagram Сари підписано півтора мільйона осіб

    Сара Кохан - австралійська модель з юридичною освітою і успішний тревел-блогер. 

    Рік тому Сара одружилася з легендою мексиканського футболу Чічаріто Ернандесом, а недавно у них народився син.

    1 з 46
    на весь екран згорнути
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото
    Сара Кохан: гаряча дружина зіркового Чічаріто, яка розриває мережу своїми відвертими фото

    Хав'єр Ернандес Балькасар, також відомий як Чічаріто - 32-річний мексиканський футболіст, нападник клубу MLS «ЛА Гелаксі» і збірної Мексики. Вихованець мексиканського клубу «Гвадалахара». найкращий бомбардир в історії збірної Мексики.
    Гвадалахара модель Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ