«Холостяк» сделал предложение победительнице проекта (фото)



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instagram.com/nikitadobrynin

Впервые в истории украинского шоу Холостяк, участник сделал предложение победительнице программы

Герой украинского шоу «Холостяк» Никита Добрынин сделал своей избраннице по шоу предложение. Пара поделилась снимками и видео торжественного момента на своих страницах в Instagram.

В рамках шоу Добрынин выбрал из участниц Дашу Квиткову. После окончания программы пара продолжила встречаться, а накануне мужчина решился на важный шаг.

Во время отдыха на Бали Добрынин сделал предложение Квитковой, и она согласилась. На своей странице в соцсети мужчина коротко написал: «Она сказала «Да».

Квиткова же поделилась роликом самого момента, когда возлюбленный предложил ей пожениться.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova) 17 Січ 2020 р. о 3:20 PST

Никита и Даша станут первой парой из украинской версии проекта «Холостяк», которая поженится.