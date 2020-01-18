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    «Холостяк» сделал предложение победительнице проекта (фото)

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    «Холостяк» сделал предложение победительнице проекта (фото)
    instagram.com/nikitadobrynin

    Впервые в истории украинского шоу Холостяк, участник сделал предложение победительнице программы

    Герой украинского шоу «Холостяк» Никита Добрынин сделал своей избраннице по шоу предложение. Пара поделилась снимками и видео торжественного момента на своих страницах в Instagram.

    В рамках шоу Добрынин выбрал из участниц Дашу Квиткову. После окончания программы пара продолжила встречаться, а накануне мужчина решился на важный шаг.

    Во время отдыха на Бали Добрынин сделал предложение Квитковой, и она согласилась. На своей странице в соцсети мужчина коротко написал: «Она сказала «Да».

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    «Холостяк» сделал предложение победительнице проекта (фото)
    «Холостяк» сделал предложение победительнице проекта (фото)
    «Холостяк» сделал предложение победительнице проекта (фото)
    «Холостяк» сделал предложение победительнице проекта (фото)

    Квиткова же поделилась роликом самого момента, когда возлюбленный предложил ей пожениться.

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    Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

    Никита и Даша станут первой парой из украинской версии проекта «Холостяк», которая поженится. 


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