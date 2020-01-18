«Холостяк» сделал предложение победительнице проекта (фото)
Впервые в истории украинского шоу Холостяк, участник сделал предложение победительнице программы
Герой украинского шоу «Холостяк» Никита Добрынин сделал своей избраннице по шоу предложение. Пара поделилась снимками и видео торжественного момента на своих страницах в Instagram.
В рамках шоу Добрынин выбрал из участниц Дашу Квиткову. После окончания программы пара продолжила встречаться, а накануне мужчина решился на важный шаг.
Во время отдыха на Бали Добрынин сделал предложение Квитковой, и она согласилась. На своей странице в соцсети мужчина коротко написал: «Она сказала «Да».
Квиткова же поделилась роликом самого момента, когда возлюбленный предложил ей пожениться.
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Никита и Даша станут первой парой из украинской версии проекта «Холостяк», которая поженится.