Актер «Дизель Шоу» стал папой во второй раз



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apostrophe.ua

Актер и худрук юмористической студии «Дизель Шоу» Егор Крутоголов стал отцом во второй раз. Мальчик появился на свет вечером 8 сентября

Первой об этом сообщила коллега Крутоголова, актриса Виктория Булитко. Она поделилась радостным известием прямо в эфире. Еще через некоторое время официальное сообщение появилось на странице «Дизель Шоу» в Facebook.

«Егор Крутоголов стал папой во второй раз. Он написал «семье Дизель»: «Катя и я родили! Это мальчик, очень похоже, что мой сын!» - рассказали о забавном сообщении его коллеги.

Второго сына Крутоголов и его супруга назвали Максимом. Пока пара не делится другими подробностями, лишь сообщила, что малыш - «настоящий богатырь». Мальчик родился с весом 3,9 кг и ростом 57 см.⠀

О выборе имени Егор ранее рассказывал такую историю: «Решили назвать мальчика Максом все вместе. Это было трехстороннее соглашение: Лева предложил, я подтвердил, мама не возражала».⠀

Сейчас Катя чувствует себя хорошо, они проведут с ребенком в больнице еще несколько дней и вернутся домой.

Отметим, что Егор и Екатерина Крутоголовы, с которой они поженились в 2006 году, воспитывают сына Льва.

Джерело: apostrophe.ua