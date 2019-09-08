Путешественник, а не турист: впечатляющие кадры фотографа из Канады



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Пол Жижка специализируется на фотосъемке в сложных условиях и труднодоступных местах

Охотнее всего он фотографирует спортсменов в горах и путешественников вдали от цивилизации. При этом ему удается найти необычные ракурсы и достоверно передать дух приключений.

Как фотограф-пейзажист Пол Жижка особенно любит сложные для фотографирования ночные пейзажи, украшенные звездами, северным сиянием и выразительными силуэтами гор.

«Я считаю, что каждый из нас тесно связан с природой. Однако сегодня, в суете нашей коммерциализированной, материалистической и антропоцентричной жизни, почувствовать эту связь бывает непросто. Я надеюсь, что с помощью моих фотографий люди смогут заново открыть для себя это бесценное чувство единения с нашей дивной планетой».

«Следуйте туда, куда зовет вас сердце и пытливый ум! Не держитесь за комфорт, ощутите радость гармонии с природой и поменьше думайте о популярности в социальных сетях!»

Вооружившись фотоаппаратом, Жижка обошел красочные канадские земли и сделал удивительные снимки в стиле «и один в поле воин». Его присутствие на снимках подчеркивает природу вокруг, позволяя сделать уникальные кадры.

Творческий охотник сфотографировал себя во время похода по ледниковому покрову Гренландии, пересекая Северный полярный круг, стоя в пустыне Гоби под Млечным путем, а совсем недавно - около водопада ВАПТ в Национальном парке Йохо (Yoho National Park).

И хотя все они автопортретами, ни один из этих снимков не является традиционным селфи: перед тем, как попасть в кадр, он использует режим автоспуска.

Джерело: maximum.fm