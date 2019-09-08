Сумка для бетона, шкаф для носков: фото бессмысленных изобретений



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boredpanda.com

Все согласятся, что двигателем к созданию лайфхаків – лень и сообразительность. Это действительно сильное сочетание, судя из всех новинок среди в просторах интернета

Пользователи задействуют все свое воображение и порой даже теряют связь с реальностью на пути к своей цели.

Один из таких мечтателей - Мэтт Бенедетто. Он создал новую партию изобретений, которые решают проблемы, которых на самом деле не существует, с продуктами, которые вы действительно не просили.

Пьете кофе, воду или колу за рулем? Вашему автомобилю определенно нужно больше подстаканников. Прикрепите новый держатель для напитков прямо на руль.

Правда, ездить с этой конструкцией лучше только по ровным дорогам, иначе на вашей белоснежной рубашке появится кофейный принт.

Пользоваться смартфоном под дождем — это ад. Капли на экране мешают разглядеть хоть что-то, а нажать нужную кнопку нереально.

Но решение есть: зонтик для телефона. Прицепите его на верхушку корпуса своего девайса и свайпайте ленту Instagram или пишите сообщение другу независимо от того, насколько сильный ливень на улице.

Мэтт Бенедетто отмечает, что все эти изобретения могут заставлять задуматься о своей жизни. Потому что, если вы действительно хотите использовать какое-либо из его новых изобретений, вам следует немедленно переоценить свою жизнь

Джерело: boredpanda.com