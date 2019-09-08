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    В Сеуле открылось «нарисованное» кафе

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    В Сеуле открылось «нарисованное» кафе
    boredpanda.com

    В Сеуле работает необычное комикс-кафе, переступив порог которого, вы ощутите себя в другом измерении

    Менеджер заведения Джей Эс Ли признался, что при оформлении интерьера они вдохновлялись известной корейской теле-драмой «W: Меж двух миров». По сюжету сериала герои путешествуют между реальным миром и вселенной комикса «W».

    Название кафе YND239-20 – это физический адрес Yeon-Nam-Dong 239-20 – район Йоннам-дон, недалеко от станции метро Университет Хонгик. Хозяева заведения решили не акцентировать внимание на громком названии, а сделать все, чтобы посетители хотели сюда возвращаться.

    Самое интересное, что мебель в кафе не одноцветная, а двухцветная. Все плоские поверхности белого цвета, в то время как края имеют мягкие неровные черные полосы, словно линии эскиза.

    А вот шторы и цветы действительно являются плоскими произведениями искусства.

    Здесь посетители могут не только полюбоваться оригинальным дизайном, но и попробовать новые вкусные блюда и напитки.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    В Сеуле открылось «нарисованное» кафе
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com


    Необычная атмосфера и привлекательный интерьер кафе YND239-20 привлекают тысячи гостей со всего мира.

    Джерело: boredpanda.com

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