В Сеуле открылось «нарисованное» кафе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

В Сеуле работает необычное комикс-кафе, переступив порог которого, вы ощутите себя в другом измерении

Менеджер заведения Джей Эс Ли признался, что при оформлении интерьера они вдохновлялись известной корейской теле-драмой «W: Меж двух миров». По сюжету сериала герои путешествуют между реальным миром и вселенной комикса «W».

Название кафе YND239-20 – это физический адрес Yeon-Nam-Dong 239-20 – район Йоннам-дон, недалеко от станции метро Университет Хонгик. Хозяева заведения решили не акцентировать внимание на громком названии, а сделать все, чтобы посетители хотели сюда возвращаться.

Самое интересное, что мебель в кафе не одноцветная, а двухцветная. Все плоские поверхности белого цвета, в то время как края имеют мягкие неровные черные полосы, словно линии эскиза.

А вот шторы и цветы действительно являются плоскими произведениями искусства.

Здесь посетители могут не только полюбоваться оригинальным дизайном, но и попробовать новые вкусные блюда и напитки.





Необычная атмосфера и привлекательный интерьер кафе YND239-20 привлекают тысячи гостей со всего мира.

Джерело: boredpanda.com