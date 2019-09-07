  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Мужчина проверил, как долго его подруга сможет не замечать обручальное кольцо

    • Розсилка
    Мужчина проверил, как долго его подруга сможет не замечать обручальное кольцо
    boredpanda.com

    Это одна из тех историй, которую они будут рассказывать своим внукам снова и снова

    Тем, кто обожает розыгрыши, должна понравиться эта история. В фильмах про любовь и особенно в романтических комедиях часто обыгрывается момент, как мужчина делает предложение: двое находятся в красивом месте, он становится на одно колено, преподносит коробочку с кольцом…

    Но, постойте, вы ведь уже раз сто видели это в кино. А вот что бывает до вручения кольца? Завесу над этой тайной приподнял британец Эди Окоро.

    Эди – легкоатлет, его возлюбленную зовут Кэлли Рид. Он купил обручальное кольцо и крутил его в руках, как вдруг Кэлли неожиданно вошла в комнату! Эди не успел подготовиться как следует к романтическому моменту, перепугался, но Кэлли прошла мимо и никакого кольца не заметила!

    Тогда парень решил проверить, как долго она сможет не замечать кольцо. Все свои проделки он снимал на телефон.

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    «Я спонтанный импровизатор, и я решил сделать как можно больше фотографий, чтобы найти «тот самый» момент для того, чтоб сделать предложение. Я носил кольцо с собой, надеясь, что «момент» возникнет в соответствии с моим стихийным стилем. Примерно через месяц ожидания подходящего момента, я сидел на диване, любуясь «моей прелестью» (да к этому моменту очень привязался к этому кольцу) Келли почти поймала меня».

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    телефон фотография кино история
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ