Мужчина проверил, как долго его подруга сможет не замечать обручальное кольцо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Это одна из тех историй, которую они будут рассказывать своим внукам снова и снова

Тем, кто обожает розыгрыши, должна понравиться эта история. В фильмах про любовь и особенно в романтических комедиях часто обыгрывается момент, как мужчина делает предложение: двое находятся в красивом месте, он становится на одно колено, преподносит коробочку с кольцом…

Но, постойте, вы ведь уже раз сто видели это в кино. А вот что бывает до вручения кольца? Завесу над этой тайной приподнял британец Эди Окоро.

Эди – легкоатлет, его возлюбленную зовут Кэлли Рид. Он купил обручальное кольцо и крутил его в руках, как вдруг Кэлли неожиданно вошла в комнату! Эди не успел подготовиться как следует к романтическому моменту, перепугался, но Кэлли прошла мимо и никакого кольца не заметила!

Тогда парень решил проверить, как долго она сможет не замечать кольцо. Все свои проделки он снимал на телефон.

«Я спонтанный импровизатор, и я решил сделать как можно больше фотографий, чтобы найти «тот самый» момент для того, чтоб сделать предложение. Я носил кольцо с собой, надеясь, что «момент» возникнет в соответствии с моим стихийным стилем. Примерно через месяц ожидания подходящего момента, я сидел на диване, любуясь «моей прелестью» (да к этому моменту очень привязался к этому кольцу) Келли почти поймала меня».

Джерело: boredpanda.com