Даша Астафьева в новой эротической съемке (фото)
Певица Даша Астафьева в очередной раз сумела поразить сеть
Украинская знаменитость поделилась результатами очередной эротической съемки, в которой засветила обнаженную грудь.
Сексуальные фото появились на официальной странице певицы в Instagram.
Даша Астафьева примерила штанний костюм без нижнего белья, поэтому все поклонники могли увидеть обнаженную грудь артистки. Еще большей пикантности снимкам добавляли черно-белые тона и эротические позы.
Известно, что автором съемки была фотограф Анна Фатеева, с которой артистка неоднократно сотрудничала. В одном из сообщений Даша Астафьева поблагодарила ее за то, что фотограф каждый раз представляет ее по-другому.
«Тот случай, когда от судьбы не уйдешь... Один из самых удивительных и необычных людей в моей жизни. Любимая девочка, спасибо за твое видение меня такой разной, но всегда настоящей... Я отказываю тысячам фотографов ради одной такой съемки», – призналась Даша Астафьева.
Ранее артистка рассказывала поклонникам, что пикантные съемки для нее – это способ показать какую-то историю. Даша Астафьева, которая неоднократно примеряла эпатажные образы и с легкостью оголялась перед камерой, отказывается от фотосессий, если авторы не анонсируют ей концепцию.
«Сейчас хочется, чтобы каждая съемка длилась не дольше часа. За это время всегда есть что сказать, и больше ответов, чем вопросов... Я не жду понимания или одобрения, хочется просто делиться собой», – добавила Даша Астафьева.
Джерело: 24tv.ua