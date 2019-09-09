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    Фото

    Даша Астафьева в новой эротической съемке (фото)

    • Розсилка
    Даша Астафьева в новой эротической съемке (фото)
    instagram.com/da_astafieva

    Певица Даша Астафьева в очередной раз сумела поразить сеть

    Украинская знаменитость поделилась результатами очередной эротической съемки, в которой засветила обнаженную грудь.

    Сексуальные фото появились на официальной странице певицы в Instagram. 

    Даша Астафьева примерила штанний костюм без нижнего белья, поэтому все поклонники могли увидеть обнаженную грудь артистки. Еще большей пикантности снимкам добавляли черно-белые тона и эротические позы.

    Известно, что автором съемки была фотограф Анна Фатеева, с которой артистка неоднократно сотрудничала. В одном из сообщений Даша Астафьева поблагодарила ее за то, что фотограф каждый раз представляет ее по-другому.

    «Тот случай, когда от судьбы не уйдешь... Один из самых удивительных и необычных людей в моей жизни. Любимая девочка, спасибо за твое видение меня такой разной, но всегда настоящей... Я отказываю тысячам фотографов ради одной такой съемки», – призналась Даша Астафьева.

    Ранее артистка рассказывала поклонникам, что пикантные съемки для нее – это способ показать какую-то историю. Даша Астафьева, которая неоднократно примеряла эпатажные образы и с легкостью оголялась перед камерой, отказывается от фотосессий, если авторы не анонсируют ей концепцию.

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    instagram.com/da_astafieva
    instagram.com/da_astafieva
    instagram.com/da_astafieva
    instagram.com/da_astafieva
    instagram.com/da_astafieva
    instagram.com/da_astafieva

    «Сейчас хочется, чтобы каждая съемка длилась не дольше часа. За это время всегда есть что сказать, и больше ответов, чем вопросов... Я не жду понимания или одобрения, хочется просто делиться собой», – добавила Даша Астафьева.

    Джерело: 24tv.ua

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