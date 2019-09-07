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    Недооцененная Африка: в сети показали особенности африканской архитектуры

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    Недооцененная Африка: в сети показали особенности африканской архитектуры
    boredpanda.com

    Пользователям настолько понравились работы мастеров, что пост быстро стал вирусным

    Пользователь Twitter под ником Igbo Excellence опубликовал снимки зданий, сделанных в лучших традициях африканских стилей архитектуры.

    На данный момент известно много различных стилей «западной» архитектуры, также можно узнать мечети в османском стиле, пагоды Восточной Азии и храмы доколониальных цивилизаций, которые процветали в Центральной и Южной Америке.

    Однако, помимо Великих пирамид Гизы, славу африканской архитектуры часто упускают из виду. К сожалению, это является симптомом более широкой проблемы в целом, когда богатое разнообразие и культура африканского континента в значительной степени скрыты в международных средствах массовой информации. Большая часть репортажей с континента фокусируется только на проблемах бедности.

    Но теперь пользователи Twitter фокусируют свое внимание и на архитектуре Африки. Все благодаря пользователю Igbo Excellence, который показывает в своем аккаунте невероятные постройки, ранее не имеющие такой масштабной известности.

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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    «Я заметил, что африканская архитектура на самом деле не демонстрируется по сравнению с азиатской, европейской, ближневосточной и индийской. Так что вот нить африканских архитектурных стилей. Начиная с нубийского», — написал автор поста, в комментариях к которому собрал множество различных фотографий зданий и строений.

    Джерело: boredpanda.com

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