Зе-депутаты и члены Кабмина провели групповую пробежку



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Депутаты от «Слуги народа» и члены нового Кабинета министров организовывают еженедельные совместные пробежки в столице

Они будут проводиться еженедельно, а на каждую такую будет приходить специальный приглашенный гость. На этот раз таким стал глава «Укроборонпрома» Айварас Абромавичюс.

Это такой способ показать, что политики тоже занимаются спортом, и популяризировать здоровый образ жизни, рассказала нардеп Галина Янченко.

«Это такой альтернативный формат часа вопросов к правительству, часа вопросов к народным депутатам. Мы разминаемся немного и знакомимся, потому что это и о спорте, и об общении. В начале каждый кратко рассказывает о себе», – подчеркнула парламентарий.

Кроме Галины Янченко, участие в утренней пробежке принял еще целый ряд народных депутатов и чиновников: Роман Грищук, Ярослав, Айварас Абромавичюс.

Абромавичус подчеркнул, что молодежь, которая прошла в парламент, постоянно на положительных эмоциях, поэтому ему было очень интересно выйти на пробежку вместе с ними.

«Интересно было и поговорить об определенных вещах. Это европейский подход. В других странах премьер-министры ездят на велосипедах на работу, ходят без охраны. Это только показывает, что Украина - европейская страна», - уверен глава оборонпрома.

Организаторы утренней пробежки призывают активных людей участвовать в следующем таком мероприятии, которое состоится в следующее воскресенье, 15 сентября, в 9 утра. Местом встречи является площадь Конституции возле Верховной Рады.





Джерело: 24tv.ua