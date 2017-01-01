Фотограф показала, как бы выглядела бы Барби, если жила бы в советской коммуналке
- Вчора, 15:00
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Розсилка
Талантливый фотограф Лара Вычужанина создаёт миниатюрные сцены с участием популярных кукол, Барби и Кена.
Свои работы фотограф публикует на своей странице в Instagram.
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Одной из её последних работ стала сцена на кухне советской коммуналки, которая получилась очень правдоподобной и атмосферной. Все коробочки и консервы полностью сделаны руками фотографа. Аутентичные этикетки найдены в гугле распечатаны в маленьком масштабе. Мебель выполнена из акрила и состарена с помощью наждачной бумаги.
Предлагаем вам посмотреть, что же у неё вышло.
Джерело: twizz.ru