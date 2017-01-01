Фотограф показала, как бы выглядела бы Барби, если жила бы в советской коммуналке

Талантливый фотограф Лара Вычужанина создаёт миниатюрные сцены с участием популярных кукол, Барби и Кена.

Свои работы фотограф публикует на своей странице в Instagram. [READ_MORE] Одной из её последних работ стала сцена на кухне советской коммуналки, которая получилась очень правдоподобной и атмосферной. Все коробочки и консервы полностью сделаны руками фотографа. Аутентичные этикетки найдены в гугле распечатаны в маленьком масштабе. Мебель