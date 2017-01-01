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    Фотограф показала, как бы выглядела бы Барби, если жила бы в советской коммуналке

    Талантливый фотограф Лара Вычужанина создаёт миниатюрные сцены с участием популярных кукол, Барби и Кена.
    Свои работы фотограф публикует на своей странице в Instagram. [READ_MORE] Одной из её последних работ стала сцена на кухне советской коммуналки, которая получилась очень правдоподобной и атмосферной. Все коробочки и консервы полностью сделаны руками фотографа. Аутентичные этикетки найдены в гугле распечатаны в маленьком масштабе. Мебель
    • Вчора, 15:00
    • Розсилка

    Талантливый фотограф Лара Вычужанина создаёт миниатюрные сцены с участием популярных кукол, Барби и Кена.

    Свои работы фотограф публикует на своей странице в Instagram.

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    Одной из её последних работ стала сцена на кухне советской коммуналки, которая получилась очень правдоподобной и атмосферной. Все коробочки и консервы полностью сделаны руками фотографа. Аутентичные этикетки найдены в гугле распечатаны в маленьком масштабе. Мебель выполнена из акрила и состарена с помощью наждачной бумаги.
    Предлагаем вам посмотреть, что же у неё вышло.

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    Фотограф показала, как бы выглядела бы Барби, если жила бы в советской коммуналке
    Фотограф показала, как бы выглядела бы Барби, если жила бы в советской коммуналке
    Фотограф показала, как бы выглядела бы Барби, если жила бы в советской коммуналке
    Фотограф показала, как бы выглядела бы Барби, если жила бы в советской коммуналке
    Фотограф показала, как бы выглядела бы Барби, если жила бы в советской коммуналке
    Фотограф показала, как бы выглядела бы Барби, если жила бы в советской коммуналке
    Фотограф показала, как бы выглядела бы Барби, если жила бы в советской коммуналке
    Фотограф показала, как бы выглядела бы Барби, если жила бы в советской коммуналке
    Фотограф показала, как бы выглядела бы Барби, если жила бы в советской коммуналке
    Фотограф показала, как бы выглядела бы Барби, если жила бы в советской коммуналке
    Фотограф показала, как бы выглядела бы Барби, если жила бы в советской коммуналке
    Фотограф показала, как бы выглядела бы Барби, если жила бы в советской коммуналке
    Фотограф показала, как бы выглядела бы Барби, если жила бы в советской коммуналке

    Джерело: twizz.ru

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    фотограф
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