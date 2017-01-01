Фотограф показала, как прохожие реагируют на полную женщину

Фотограф Халей Моррис-Кафьеро сделала себя и свое тело предметом эксперимента.

Обладая не самой стройной фигурой, женщина часто замечала взгляды прохожих, зафиксированных на ней – неприятные, иногда даже презрительные. [READ_MORE] И она решила создать проект «Весонаблюдатели», где запечатлела, как прохожие реагируют на больных ожирением или просто полных людей, чья фигура не соответствует общим



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Фотограф Халей Моррис-Кафьеро сделала себя и свое тело предметом эксперимента.

Обладая не самой стройной фигурой, женщина часто замечала взгляды прохожих, зафиксированных на ней – неприятные, иногда даже презрительные.

И она решила создать проект «Весонаблюдатели», где запечатлела, как прохожие реагируют на больных ожирением или просто полных людей, чья фигура не соответствует общим стандартам.

Джерело: ФотоТелеграф