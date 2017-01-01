Фотограф показала, как прохожие реагируют на полную женщину
- Сьогодні, 09:17
-
Розсилка
Фотограф Халей Моррис-Кафьеро сделала себя и свое тело предметом эксперимента.
Обладая не самой стройной фигурой, женщина часто замечала взгляды прохожих, зафиксированных на ней – неприятные, иногда даже презрительные.
Читайте також
И она решила создать проект «Весонаблюдатели», где запечатлела, как прохожие реагируют на больных ожирением или просто полных людей, чья фигура не соответствует общим стандартам.
Джерело: ФотоТелеграф