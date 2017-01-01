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    Фотограф показала, как прохожие реагируют на полную женщину

    Фотограф Халей Моррис-Кафьеро сделала себя и свое тело предметом эксперимента.
    Обладая не самой стройной фигурой, женщина часто замечала взгляды прохожих, зафиксированных на ней – неприятные, иногда даже презрительные. [READ_MORE] И она решила создать проект «Весонаблюдатели», где запечатлела, как прохожие реагируют на больных ожирением или просто полных людей, чья фигура не соответствует общим
    • Сьогодні, 09:17
    • Розсилка

    Фотограф Халей Моррис-Кафьеро сделала себя и свое тело предметом эксперимента.

    Обладая не самой стройной фигурой, женщина часто замечала взгляды прохожих, зафиксированных на ней – неприятные, иногда даже презрительные.

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    И она решила создать проект «Весонаблюдатели», где запечатлела, как прохожие реагируют на больных ожирением или просто полных людей, чья фигура не соответствует общим стандартам.

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    Фотограф показала, как прохожие реагируют на полную женщину
    Фотограф показала, как прохожие реагируют на полную женщину
    Фотограф показала, как прохожие реагируют на полную женщину
    Фотограф показала, как прохожие реагируют на полную женщину
    Фотограф показала, как прохожие реагируют на полную женщину
    Фотограф показала, как прохожие реагируют на полную женщину
    Фотограф показала, как прохожие реагируют на полную женщину
    Фотограф показала, как прохожие реагируют на полную женщину
    Фотограф показала, как прохожие реагируют на полную женщину

    Джерело: ФотоТелеграф

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    фотограф
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