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    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа

    Вже з 14 років Ізабель почала працювати моделлю
    Дівчина голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа народилася в простій бразильській католицької сім'ї, але стала однією з найбільш топових моделей світу. [GALLERY_BLOCK] Як це часто буває, дівчина навіть не замислювалася про кар'єру моделі, поки її на вулиці не зустрів якийсь чи то фотограф, то чи стиліст. Він то і побачив у ній майбутню
    • Вчора, 12:24
    • Розсилка

    Вже з 14 років Ізабель почала працювати моделлю

    Дівчина голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа народилася в простій бразильській католицької сім'ї, але стала однією з найбільш топових моделей світу.

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    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
    Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа

    Як це часто буває, дівчина навіть не замислювалася про кар'єру моделі, поки її на вулиці не зустрів якийсь чи то фотограф, то чи стиліст. Він то і побачив у ній майбутню зірку подіумів і фотосесій. Так в 14 років Ізабель почала працювати моделлю.

    У резюме дівчини є роботи для Oscar de la Renta, Valentino, Dolce and Gabbana, Chanel, Michael Kors, Ralph Lauren і Stella McCartney, а також обкладинки журналів GQ, Vogue, L'Officiel, Marie Claire і Esquire. У віці 22-х років вона домоглася статусу однієї з найкрасивіших моделей світу, ставши «ангелом» виробника жіночої нижньої білизни Victoria's Secret.

    Джерело: sportfm.ru

    фотограф модель
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