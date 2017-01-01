Темпераментна бразильська модель Ізабель Гулар - кохана голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа
- Вчора, 12:24
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Вже з 14 років Ізабель почала працювати моделлю
Дівчина голкіпера «ПСЖ» Кевіна Траппа народилася в простій бразильській католицької сім'ї, але стала однією з найбільш топових моделей світу.
Як це часто буває, дівчина навіть не замислювалася про кар'єру моделі, поки її на вулиці не зустрів якийсь чи то фотограф, то чи стиліст. Він то і побачив у ній майбутню зірку подіумів і фотосесій. Так в 14 років Ізабель почала працювати моделлю.
У резюме дівчини є роботи для Oscar de la Renta, Valentino, Dolce and Gabbana, Chanel, Michael Kors, Ralph Lauren і Stella McCartney, а також обкладинки журналів GQ, Vogue, L'Officiel, Marie Claire і Esquire. У віці 22-х років вона домоглася статусу однієї з найкрасивіших моделей світу, ставши «ангелом» виробника жіночої нижньої білизни Victoria's Secret.
Джерело: sportfm.ru