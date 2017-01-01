Очаровательные фотографии собаки и кота, которые ходят в походы со своими хозяевами

Люди, у которых дома есть домашние животные, часто отказывают себе в путешествиях, если им не на кого оставить питомцев на время своего отсутствия.

Но для героев нашего фоторепортажа такой проблемы не существует. Если они уезжают в поездку, то берут своих животных с собой - собаку по кличке Генри и кота Балу. [READ_MORE] Синтия Беннет и ее парень однажды решили завести собаку - и непременно из приюта. Сначала им приглянулся золотистый ретривер, а потом Синтия заметила огромного



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Люди, у которых дома есть домашние животные, часто отказывают себе в путешествиях, если им не на кого оставить питомцев на время своего отсутствия.

Но для героев нашего фоторепортажа такой проблемы не существует.

Если они уезжают в поездку, то берут своих животных с собой - собаку по кличке Генри и кота Балу.

Синтия Беннет и ее парень однажды решили завести собаку - и непременно из приюта. Сначала им приглянулся золотистый ретривер, а потом Синтия заметила огромного нескладного щенка. "Нам сказали, что ему было на тот момент 3,5 месяца, но он уже был раз в пять больше других щенков такого же возраста. У него были длинные лапы и такой тип сложения, как если бы он был щенком волка или хаски." Так Синтия встретила Генри. Она зашла к нему в клетку, и щенок моментально залез ей на руки и свернулся на коленях.

Синтия завела собаку еще в 2014 году, к тому времени она с парнем как раз переехала в Колорадо, чтобы иметь возможность на выходных уходить в горы. И потому, буквально через пару дней после того, как щенок Генри прибыл домой к Синтии, его уже взяли с собой в поход.

Сейчас, три года спустя, парочка решила завести еще одно животное. «Мне очень сильно хотелось завести котенка, забрать его из приюта, - рассказывает Синтия. - Я пять месяцев ходила по разным приютам, я видела множество котят, но никто из них не запал мне в сердце настолько, чтобы взять его домой. Мне нужен был такой кот, которого бы мы могли брать с собой во все походы и путешествия». И такой кот нашелся. Животные не просто подружились, они стали лучшими друзьями. «Если я беру в руки поводок Генри, Балу тоже бежит к двери и объявляет о своем желании присоединиться к прогулке. Балу вообще очень любит общаться», - отметила Синтия.











Джерело: Культурология