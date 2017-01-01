Фотограф показала, как выглядят комнаты подростков из двух разных миров
- Сьогодні, 15:04
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Когда Рания Матар была подростком в ее стране началась гражданская война.
Но как призналась будущая звезда фотожурналистики, ее спальня не отражала тяжелое время Ливана, это была самая обычная комната подростка, с присущими для девочки предметами обихода.
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Сейчас, когда дочь фотографа сама вступила в подростковый возраст, Рания Матар заинтересовалась жизнью тинейджеров, и решила посвятить этому свой проект, где представлены подростки из двух разных миров – обеспеченных США и терзаемого войной Ливана.
Джерело: ФотоТелеграф