Фотограф показала, как выглядят комнаты подростков из двух разных миров

Когда Рания Матар была подростком в ее стране началась гражданская война.

Но как призналась будущая звезда фотожурналистики, ее спальня не отражала тяжелое время Ливана, это была самая обычная комната подростка, с присущими для девочки предметами обихода. [READ_MORE] Сейчас, когда дочь фотографа сама вступила в подростковый возраст, Рания Матар заинтересовалась жизнью тинейджеров, и решила посвятить этому свой



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Когда Рания Матар была подростком в ее стране началась гражданская война.

Но как призналась будущая звезда фотожурналистики, ее спальня не отражала тяжелое время Ливана, это была самая обычная комната подростка, с присущими для девочки предметами обихода.

Сейчас, когда дочь фотографа сама вступила в подростковый возраст, Рания Матар заинтересовалась жизнью тинейджеров, и решила посвятить этому свой проект, где представлены подростки из двух разных миров – обеспеченных США и терзаемого войной Ливана.

Джерело: ФотоТелеграф