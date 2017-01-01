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    Фотограф показала, как выглядят комнаты подростков из двух разных миров

    Когда Рания Матар была подростком в ее стране началась гражданская война.
    Но как призналась будущая звезда фотожурналистики, ее спальня не отражала тяжелое время Ливана, это была самая обычная комната подростка, с присущими для девочки предметами обихода. [READ_MORE] Сейчас, когда дочь фотографа сама вступила в подростковый возраст, Рания Матар заинтересовалась жизнью тинейджеров, и решила посвятить этому свой
    • Сьогодні, 15:04
    • Розсилка

    Когда Рания Матар была подростком в ее стране началась гражданская война.

    Но как призналась будущая звезда фотожурналистики, ее спальня не отражала тяжелое время Ливана, это была самая обычная комната подростка, с присущими для девочки предметами обихода.

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    Сейчас, когда дочь фотографа сама вступила в подростковый возраст, Рания Матар заинтересовалась жизнью тинейджеров, и решила посвятить этому свой проект, где представлены подростки из двух разных миров – обеспеченных США и терзаемого войной Ливана.

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    Карла, США
    Стефани, Ливан.
    Бушра, Ливан
    Анна, США.
    Сара, Ливан.
    Гермини, Ливан.
    Элис, США.
    Элам, Ливан.
    Кристилла, Ливан
    Захра, Ливан.
    Лили, США.
    Сьюзан, Ливан.
    Кейт, США.
    Джесси, США.
    Лубна, Ливан.

    Джерело: ФотоТелеграф

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