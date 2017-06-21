Фотограф подала в суд на Бруно Марса из-за детского снимка
- Вчора, 15:31
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Розсилка
Публикация своего же изображения обернулась для музыканта скандалом.
Американский фотограф Кэтрин Макганн подала в суд на певца Бруно Марса за то, что тот выложил в соцсетях свое детское фото, не спросив у нее разрешения. Снимок, датированный 1989 годом, сделала именно Макганн — публикацию изображения она считает грубым нарушением авторского права, пишет DIY Photography.
Выложенная Бруно Марсом фотография в одном только в Instagram собрала более 1,2 миллиона лайков. По словам Кэтрин Макганн, через суд она намерена получить от исполнителя все положенные ей по закону выплаты.
Джерело: Bird In Flight