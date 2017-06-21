Фотограф подала в суд на Бруно Марса из-за детского снимка

Публикация своего же изображения обернулась для музыканта скандалом.

Американский фотограф Кэтрин Макганн подала в суд на певца Бруно Марса за то, что тот выложил в соцсетях свое детское фото, не спросив у нее разрешения. Снимок, датированный 1989 годом, сделала именно Макганн — публикацию изображения она считает грубым нарушением авторского права, пишет DIY Photography. Выложенная Бруно Марсом фотография в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Публикация своего же изображения обернулась для музыканта скандалом.

Американский фотограф Кэтрин Макганн подала в суд на певца Бруно Марса за то, что тот выложил в соцсетях свое детское фото, не спросив у нее разрешения. Снимок, датированный 1989 годом, сделала именно Макганн — публикацию изображения она считает грубым нарушением авторского права, пишет DIY Photography.

Выложенная Бруно Марсом фотография в одном только в Instagram собрала более 1,2 миллиона лайков. По словам Кэтрин Макганн, через суд она намерена получить от исполнителя все положенные ей по закону выплаты.

When you're too impatient for Throwback Thursday so you fully embrace Way Back Wednesday . #1989 Публикация от Bruno Mars (@brunomars) Июн 21 2017 в 2:22 PDT

Джерело: Bird In Flight