  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Фотограф подала в суд на Бруно Марса из-за детского снимка

    Публикация своего же изображения обернулась для музыканта скандалом.
    Американский фотограф Кэтрин Макганн подала в суд на певца Бруно Марса за то, что тот выложил в соцсетях свое детское фото, не спросив у нее разрешения. Снимок, датированный 1989 годом, сделала именно Макганн — публикацию изображения она считает грубым нарушением авторского права, пишет DIY Photography. Выложенная Бруно Марсом фотография в
    • Вчора, 15:31
    • Розсилка

    Публикация своего же изображения обернулась для музыканта скандалом.

    Американский фотограф Кэтрин Макганн подала в суд на певца Бруно Марса за то, что тот выложил в соцсетях свое детское фото, не спросив у нее разрешения. Снимок, датированный 1989 годом, сделала именно Макганн — публикацию изображения она считает грубым нарушением авторского права, пишет DIY Photography.

    Выложенная Бруно Марсом фотография в одном только в Instagram собрала более 1,2 миллиона лайков. По словам Кэтрин Макганн, через суд она намерена получить от исполнителя все положенные ей по закону выплаты.

    When you're too impatient for Throwback Thursday so you fully embrace Way Back Wednesday . #1989

    Публикация от Bruno Mars (@brunomars)

    Джерело: Bird In Flight

    Читайте також
    фотограф знаменитости скандал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ