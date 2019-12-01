Фотограф показывает депрессию и борьбу с ней: впечатляющие снимки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/gabriel_isak

Создавая «пустотелость», художник обращался к собственному опыту — депрессии, продолжавшейся 12 лет

Шведский фотограф Гэбриел Айзек зафиксировал угнетенное состояние с помощью отстраненных композиций, главные герои которых — приближенная к вакууму пустота и скрывающиеся за одеждой и предметами люди.

Внушительной коллекцией фоторабот Айзек хотел отразить внутренний мир страдающих от одиночества людей и обозначить проявления бессознательного.

«Фотография позволила мне сбежать от этого состояния в другой мир, найти место и историю, событиями в которой распоряжался я, а не наоборот. Но через несколько месяцев я впал в объятия депрессии и потерял всякую страсть к окружающему миру», — объясняет автор.

К исследованию депрессии Айзек вернулся в 2014 году после окончания университета в Сан-Франциско. «Все, что я создал, отразило годы жизни в депрессивном состоянии, мои познания в психологии, родственные отношения со скандинавскими пейзажами, вдохновение сюрреализмом», — рассказывает он.

Проект стал творческой терапией, способом преодоления переживаний, который может найти отклик в душе каждого человека.

Джерело: boredpanda.com