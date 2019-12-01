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    Фото

    Фотограф показывает депрессию и борьбу с ней: впечатляющие снимки

    • Розсилка
    Фотограф показывает депрессию и борьбу с ней: впечатляющие снимки
    instagram.com/gabriel_isak

    Создавая «пустотелость», художник обращался к собственному опыту — депрессии, продолжавшейся 12 лет

    Шведский фотограф Гэбриел Айзек зафиксировал угнетенное состояние с помощью отстраненных композиций, главные герои которых — приближенная к вакууму пустота и скрывающиеся за одеждой и предметами люди.

    Внушительной коллекцией фоторабот Айзек хотел отразить внутренний мир страдающих от одиночества людей и обозначить проявления бессознательного. 

    «Фотография позволила мне сбежать от этого состояния в другой мир, найти место и историю, событиями в которой распоряжался я, а не наоборот. Но через несколько месяцев я впал в объятия депрессии и потерял всякую страсть к окружающему миру», — объясняет автор.

    К исследованию депрессии Айзек вернулся в 2014 году после окончания университета в Сан-Франциско. «Все, что я создал, отразило годы жизни в депрессивном состоянии, мои познания в психологии, родственные отношения со скандинавскими пейзажами, вдохновение сюрреализмом», — рассказывает он.

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    Фотограф показывает депрессию и борьбу с ней: впечатляющие снимки
    Фотограф показывает депрессию и борьбу с ней: впечатляющие снимки
    Фотограф показывает депрессию и борьбу с ней: впечатляющие снимки
    Фотограф показывает депрессию и борьбу с ней: впечатляющие снимки
    Фотограф показывает депрессию и борьбу с ней: впечатляющие снимки
    Фотограф показывает депрессию и борьбу с ней: впечатляющие снимки
    Фотограф показывает депрессию и борьбу с ней: впечатляющие снимки
    Фотограф показывает депрессию и борьбу с ней: впечатляющие снимки
    Фотограф показывает депрессию и борьбу с ней: впечатляющие снимки
    Фотограф показывает депрессию и борьбу с ней: впечатляющие снимки
    Фотограф показывает депрессию и борьбу с ней: впечатляющие снимки
    Фотограф показывает депрессию и борьбу с ней: впечатляющие снимки
    Фотограф показывает депрессию и борьбу с ней: впечатляющие снимки
    Фотограф показывает депрессию и борьбу с ней: впечатляющие снимки
    Фотограф показывает депрессию и борьбу с ней: впечатляющие снимки
    Фотограф показывает депрессию и борьбу с ней: впечатляющие снимки
    Фотограф показывает депрессию и борьбу с ней: впечатляющие снимки
    Фотограф показывает депрессию и борьбу с ней: впечатляющие снимки
    Фотограф показывает депрессию и борьбу с ней: впечатляющие снимки
    Фотограф показывает депрессию и борьбу с ней: впечатляющие снимки
    Фотограф показывает депрессию и борьбу с ней: впечатляющие снимки

    Проект стал творческой терапией, способом преодоления переживаний, который может найти отклик в душе каждого человека.

    Джерело: boredpanda.com

    фотограф фотография искусство
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