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    Жизнь

    Polaroid выпустила камеру, посвященную сериалу «Очень странные дела»

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    Polaroid выпустила камеру, посвященную сериалу «Очень странные дела»

    Коллаборация приурочена к выходу нового сезона научно-фантастического сериала

    Компания Polaroid выпустила специальное издание камеры OneStep 2 в стилистике сериала «Очень странные дела». Устройство отличается перевернутыми надписями на корпусе и цветовым решением, отсылающим к научно-фантастическому хиту от Netflix.

    Также фанаты сериала могут приобрести особую бумагу для мгновенных снимков — вместо белых краев покупателям предложены несколько разноцветных рамок с визуальным оформлением на тему «Очень странных дел».

    Как обещает производитель, отличаться камера Polaroid Originals OneStep 2: Stranger Things Edition будет не только дизайном, но и особо мощной вспышкой. Новая версия фотоаппарата приурочена к третьему сезону сериала, который выйдет 4 июля.

    Джерело: Bird In Flight

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