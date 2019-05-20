Polaroid выпустила камеру, посвященную сериалу «Очень странные дела»

Компания Polaroid выпустила специальное издание камеры OneStep 2 в стилистике сериала «Очень странные дела». Устройство отличается перевернутыми надписями на корпусе и цветовым решением, отсылающим к научно-фантастическому хиту от Netflix.

Также фанаты сериала могут приобрести особую бумагу для мгновенных снимков — вместо белых краев покупателям предложены несколько разноцветных рамок с визуальным оформлением на тему «Очень странных дел».