Polaroid выпустила камеру, посвященную сериалу «Очень странные дела»
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Розсилка
Коллаборация приурочена к выходу нового сезона научно-фантастического сериала
Компания Polaroid выпустила специальное издание камеры OneStep 2 в стилистике сериала «Очень странные дела». Устройство отличается перевернутыми надписями на корпусе и цветовым решением, отсылающим к научно-фантастическому хиту от Netflix.
Также фанаты сериала могут приобрести особую бумагу для мгновенных снимков — вместо белых краев покупателям предложены несколько разноцветных рамок с визуальным оформлением на тему «Очень странных дел».
Как обещает производитель, отличаться камера Polaroid Originals OneStep 2: Stranger Things Edition будет не только дизайном, но и особо мощной вспышкой. Новая версия фотоаппарата приурочена к третьему сезону сериала, который выйдет 4 июля.
Джерело: Bird In Flight