54-летняя Моника Беллуччи в платье с глубоким декольте вышла на красную дорожку в Каннах



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Звезда порадовала поклонников стильным выходом

54-летняя актриса Моника Беллуччи в эффектном образе пришла на премьерный показ фильма Клода Лелуша «Лучшие годы жизни» на Каннском кинофестивале. Актриса сделала ставку на классику и не прогадала.

Моника надела темно-синее платье Dior с глубоким декольте. Стилисты оставили волосы звезды распущенными, а визажисты подчеркнули сияющую кожу актрисы легким макияжем.

Яркой деталью образа Беллуччи стало массивное анималистическое колье в форме крокодила из белого золота с изумрудами и бриллиантами, которое сразу же привлекало внимание к зоне декольте.

Новая картина Клода Лелуша стала продолжением культовой ленты «Мужчина и женщина», которая стала призером фестиваля более 50 лет назад. На этот раз фильм был показан вне конкурсной программы.

На премьерном показе столкнулись экс-возлюбленная Леонардо ДиКаприо и его новая избранница. К мировым звездам в Каннах присоединились Паулина Андреева и Федор Бондарчук.