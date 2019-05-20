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    Шоу-биз

    54-летняя Моника Беллуччи в платье с глубоким декольте вышла на красную дорожку в Каннах

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    instagram.com/monicabelluccicollection/ - 54-летняя Моника Беллуччи в платье с глубоким декольте вышла на красную дорожку в Каннах
    instagram.com/monicabelluccicollection/

    Звезда порадовала поклонников стильным выходом

    54-летняя актриса Моника Беллуччи в эффектном образе пришла на премьерный показ фильма Клода Лелуша «Лучшие годы жизни» на Каннском кинофестивале. Актриса сделала ставку на классику и не прогадала.

    Моника надела темно-синее платье Dior с глубоким декольте. Стилисты оставили волосы звезды распущенными, а визажисты подчеркнули сияющую кожу актрисы легким макияжем.

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    54-летняя Моника Беллуччи в платье с глубоким декольте вышла на красную дорожку в Каннах
    54-летняя Моника Беллуччи в платье с глубоким декольте вышла на красную дорожку в Каннах
    54-летняя Моника Беллуччи в платье с глубоким декольте вышла на красную дорожку в Каннах
    54-летняя Моника Беллуччи в платье с глубоким декольте вышла на красную дорожку в Каннах
    54-летняя Моника Беллуччи в платье с глубоким декольте вышла на красную дорожку в Каннах
    54-летняя Моника Беллуччи в платье с глубоким декольте вышла на красную дорожку в Каннах
    54-летняя Моника Беллуччи в платье с глубоким декольте вышла на красную дорожку в Каннах
    54-летняя Моника Беллуччи в платье с глубоким декольте вышла на красную дорожку в Каннах
    54-летняя Моника Беллуччи в платье с глубоким декольте вышла на красную дорожку в Каннах
    54-летняя Моника Беллуччи в платье с глубоким декольте вышла на красную дорожку в Каннах
    54-летняя Моника Беллуччи в платье с глубоким декольте вышла на красную дорожку в Каннах
    54-летняя Моника Беллуччи в платье с глубоким декольте вышла на красную дорожку в Каннах
    54-летняя Моника Беллуччи в платье с глубоким декольте вышла на красную дорожку в Каннах
    54-летняя Моника Беллуччи в платье с глубоким декольте вышла на красную дорожку в Каннах
    54-летняя Моника Беллуччи в платье с глубоким декольте вышла на красную дорожку в Каннах
    54-летняя Моника Беллуччи в платье с глубоким декольте вышла на красную дорожку в Каннах
    54-летняя Моника Беллуччи в платье с глубоким декольте вышла на красную дорожку в Каннах
    54-летняя Моника Беллуччи в платье с глубоким декольте вышла на красную дорожку в Каннах
    54-летняя Моника Беллуччи в платье с глубоким декольте вышла на красную дорожку в Каннах
    54-летняя Моника Беллуччи в платье с глубоким декольте вышла на красную дорожку в Каннах
    instagram.com/monicabelluccicollection/

    Яркой деталью образа Беллуччи стало массивное анималистическое колье в форме крокодила из белого золота с изумрудами и бриллиантами, которое сразу же привлекало внимание к зоне декольте.

    Новая картина Клода Лелуша стала продолжением культовой ленты «Мужчина и женщина», которая стала призером фестиваля более 50 лет назад. На этот раз фильм был показан вне конкурсной программы.

    На премьерном показе столкнулись экс-возлюбленная Леонардо ДиКаприо и его новая избранница. К мировым звездам в Каннах присоединились Паулина Андреева и Федор Бондарчук.

     

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