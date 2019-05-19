Мопеды во Вьетнаме: двухколесная культура под угрозой



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boredpanda.com

Власти Вьетнама планируют запретить мопеды в Ханое. Британский фотограф-портретист Джон Энох документирует, возможно, последние годы уникальной азиатской культуры

«В Юго-Восточной Азии мопед - это образ жизни. Это «рабочая лошадка», на которой перевозят огромное количество самых разнообразных, порой весьма необычных вещей», - рассказывает Энох, фотограф-фрилансер из Лондона.

«Когда я впервые приехал в Юго-Восточную Азию 15 лет назад, меня поразило количество мопедов и мотоциклов. Думаешь о том, как здесь вообще перейти дорогу», - говорит он.

«Я заинтересовался водителями и тем, что они возят», - продолжает фотограф.

«Когда я видел необычный груз - горы яиц, башню из мешков со льдом или охапки цветов - это было настолько визуально красиво, что я начал просить у водителей разрешения сфотографировать их».

В 2017-м власти объявили, что к 2030 году в пределах города планируют запретить весь двухколесный мототранспорт, чтобы решить проблему пробок и бороться с загрязнением воздуха.

Многие считают, что в такие короткие сроки это сделать будет невозможно, особенно если сначала не придумать альтернативу мопедам и мотоциклам.

«Я очень давно планировал сделать эту серию снимков. Когда я узнал, что в течение следующих десяти лет мопеды планируют запретить, то понял, что мне нужно лететь туда как можно скорее и заканчивать проект», - рассказывает фотограф.





Джерело: boredpanda.com