Художница превратила музыкальные инструменты в картины Дали

Молодая художница оригинально скрестила классическую живопись и музыку

Канадская художница Илана Тавшунская создала серию картин под названием «Дали встречает мастеров». Работы 22-х летней мастерицы выполнены на различных музыкальных инструментах. Идеей Иланы было продемонстрировать, как известный сюрреалист Сальвадор Дали путешествует по истории и сотрудничает с другими крупными художниками разных



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Картина на скрипке

Молодая художница оригинально скрестила классическую живопись и музыку

Канадская художница Илана Тавшунская создала серию картин под названием «Дали встречает мастеров». Работы 22-х летней мастерицы выполнены на различных музыкальных инструментах. Идеей Иланы было продемонстрировать, как известный сюрреалист Сальвадор Дали путешествует по истории и сотрудничает с другими крупными художниками разных эпох.

Результат получился очень интересным. Картины демонстрируют наложение стилей двух мастеров. Например, фон полотна выполнен в манере Ван Гога, а центральные объекты – знаменитые слоны Дали. Или в знаменитой картине Эдварда Мунка мы не встретим самого кричащего человека. Вместо этого проявляются мотивы полотна Дали «Сон».

На всех инструментах, которые стали холстом для картин, можно продолжать играть. Такие, искусно раскрашенные музыкальные инструменты, безусловно, выделяются среди обычных.

Молодая художница громко заявила о себе при помощи серии этих картин «Далее встречает мастеров». Ее работы говорят о своеобразном восприятии мира и богатом воображении.

Художественное видение Иланы заслуживает похвалы, ведь у нее есть потенциал создавать действительно интересные арт-объекты. Особенно, если учесть, что художница имеет научную степень в области нейробиологии и геофизики.

Джерело: boredpanda.com