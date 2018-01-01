  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Пенелопа Крус снялась в пафосной фотосессии в перьях

    Актриса позирует в нарядах от культовых брендов
    Знаменитая испанская актриса Пенелопа Крус появится на обложке февральского номера испанского журнала Elle. Как отмечает пресса, на этих фото 43-летняя оскароносная артистка поражает стройной фигурой и красотой. Также для журнала была создана фотосессия, для которой Крус примерила наряды и аксессуары от Saint Laurent, Oscar de la Renta, Versace,
    • Сьогодні, 20:31
    • Розсилка
    Пенелопа Крус
    Пенелопа Крус

    Актриса позирует в нарядах от культовых брендов

    Знаменитая испанская актриса Пенелопа Крус появится на обложке февральского номера испанского журнала Elle. Как отмечает пресса, на этих фото 43-летняя оскароносная артистка поражает стройной фигурой и красотой.

    Также для журнала была создана фотосессия, для которой Крус примерила наряды и аксессуары от Saint Laurent, Oscar de la Renta, Versace, Chanel, Giorgio Armani, Balmain и других известных брендов. Автором снимков выступил известный испанский фэшн-фотограф Хави Гордо. Ему удалось передать не только внешнюю, но и внутреннюю красоту артистки, которая вскоре получит почетную французскую кинопремию «Сезар».

    Актриса прославилась после таких фильмов, как «Девушка твоей мечты», «Женщина сверху», «Вики Кристина Барселона», «Ванильное небо» и многих других.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Пенелопа Крус снялась в пафосной фотосессии в перьях
    Пенелопа Крус снялась в пафосной фотосессии в перьях
    Пенелопа Крус снялась в пафосной фотосессии в перьях
    Пенелопа Крус снялась в пафосной фотосессии в перьях
    Пенелопа Крус снялась в пафосной фотосессии в перьях
    Пенелопа Крус снялась в пафосной фотосессии в перьях
    Пенелопа Крус снялась в пафосной фотосессии в перьях
    Пенелопа Крус снялась в пафосной фотосессии в перьях

    Читайте также: Ким Кардашьян резко сменила имидж.

    Джерело: 24 канал

    Читайте також
    мода и красота фотография актриса модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ