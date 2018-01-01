Пенелопа Крус снялась в пафосной фотосессии в перьях
- Сьогодні, 20:31
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Актриса позирует в нарядах от культовых брендов
Знаменитая испанская актриса Пенелопа Крус появится на обложке февральского номера испанского журнала Elle. Как отмечает пресса, на этих фото 43-летняя оскароносная артистка поражает стройной фигурой и красотой.
Также для журнала была создана фотосессия, для которой Крус примерила наряды и аксессуары от Saint Laurent, Oscar de la Renta, Versace, Chanel, Giorgio Armani, Balmain и других известных брендов. Автором снимков выступил известный испанский фэшн-фотограф Хави Гордо. Ему удалось передать не только внешнюю, но и внутреннюю красоту артистки, которая вскоре получит почетную французскую кинопремию «Сезар».
Актриса прославилась после таких фильмов, как «Девушка твоей мечты», «Женщина сверху», «Вики Кристина Барселона», «Ванильное небо» и многих других.
Джерело: 24 канал