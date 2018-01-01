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    Три украинских мурала вошли в рейтинг лучшего стрит-арта 2017 года

    Уличные рисунки расположены в Киеве и Харькове
    Авторитетный ресурс I Support Street Art (ISSA) составил список лучших муралов 2017 года. В него вошли сразу три настенных рисунка, которые украшают украинские улицы. Два из них расположены в Киеве и еще один – в Харькове. «Мы с гордостью представляем эту прекрасную коллекцию лучших произведений уличного искусства, которые мы получили
    • Сьогодні, 11:31
    • Розсилка
    Мурал в Киеве
    Мурал в Киеве

    Уличные рисунки расположены в Киеве и Харькове

    Авторитетный ресурс I Support Street Art (ISSA) составил список лучших муралов 2017 года. В него вошли сразу три настенных рисунка, которые украшают украинские улицы. Два из них расположены в Киеве и еще один – в Харькове.

    «Мы с гордостью представляем эту прекрасную коллекцию лучших произведений уличного искусства, которые мы получили в 2017 году. От имени команды ISSA мы желаем счастливого Нового года всем вам – прекрасным людям, которые разделяют, поддерживают, любят и верят в искусство для людей», – отмечают составители списка.

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    Киев, гимназия №267. Автор – аргентинский художник Франко Фазоло (Franco Fasoli JAZ)

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    Киев, адрес: ул. Верхний Вал, 44. Автор – итальянский художник Кraser

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    Харьков. Автор – Мариуш Варaса (M-City)
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    Джерело: 24 канал

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