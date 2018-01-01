Три украинских мурала вошли в рейтинг лучшего стрит-арта 2017 года
- Сьогодні, 11:31
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Розсилка
Мурал в Киеве
Уличные рисунки расположены в Киеве и Харькове
Авторитетный ресурс I Support Street Art (ISSA) составил список лучших муралов 2017 года. В него вошли сразу три настенных рисунка, которые украшают украинские улицы. Два из них расположены в Киеве и еще один – в Харькове.
«Мы с гордостью представляем эту прекрасную коллекцию лучших произведений уличного искусства, которые мы получили в 2017 году. От имени команды ISSA мы желаем счастливого Нового года всем вам – прекрасным людям, которые разделяют, поддерживают, любят и верят в искусство для людей», – отмечают составители списка.
Киев, гимназия №267. Автор – аргентинский художник Франко Фазоло (Franco Fasoli JAZ)
Киев, адрес: ул. Верхний Вал, 44. Автор – итальянский художник Кraser
Харьков. Автор – Мариуш Варaса (M-City)
Джерело: 24 канал