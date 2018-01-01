Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
- Вчора, 23:28
-
Розсилка
Газеты с Дональдом Трампом на первой полосе
Талантливые иллюстраторы высмеивают наиболее резонансные в мире события
Мастера графических редакторов часто создают собственные реплики на резонансные фотографии, которые печатаются на первых полосах авторитетных газет и журналов, пишет «Главком».
Специально для таких графиков с хорошим чувством юмора проводятся специализированные Photoshop-баттлы. Побеждают в них истинные волшебники карандаша и сатиры.
Ресурс Bored Panda наиболее яркие примеры подобных остроумных иллюстраций, которые побеждали Photoshop-баттлах. Каждый из этих снимков в свое время приобретал вирусную популярность в сети. Теперь же вы можете посмотреть их в единой подборке: