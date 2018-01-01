Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур

Талантливые иллюстраторы высмеивают наиболее резонансные в мире события

Мастера графических редакторов часто создают собственные реплики на резонансные фотографии, которые печатаются на первых полосах авторитетных газет и журналов, пишет «Главком». Специально для таких графиков с хорошим чувством юмора проводятся специализированные Photoshop-баттлы. Побеждают в них истинные волшебники карандаша и сатиры.