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    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур

    Талантливые иллюстраторы высмеивают наиболее резонансные в мире события
    Мастера графических редакторов часто создают собственные реплики на резонансные фотографии, которые печатаются на первых полосах авторитетных газет и журналов, пишет «Главком». Специально для таких графиков с хорошим чувством юмора проводятся специализированные Photoshop-баттлы. Побеждают в них истинные волшебники карандаша и сатиры.
    • ГЛАВКОМ
    • Вчора, 23:28
    • Розсилка
    Газеты с Дональдом Трампом на первой полосе
    Газеты с Дональдом Трампом на первой полосе

    Талантливые иллюстраторы высмеивают наиболее резонансные в мире события

    Мастера графических редакторов часто создают собственные реплики на резонансные фотографии, которые печатаются на первых полосах авторитетных газет и журналов, пишет «Главком».

    Специально для таких графиков с хорошим чувством юмора проводятся специализированные Photoshop-баттлы. Побеждают в них истинные волшебники карандаша и сатиры.

    Ресурс Bored Panda наиболее яркие примеры подобных остроумных иллюстраций, которые побеждали Photoshop-баттлах. Каждый из этих снимков в свое время приобретал вирусную популярность в сети. Теперь же вы можете посмотреть их в единой подборке:

    1 з 98
    на весь екран згорнути
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур
    Составлена подборка самых смешных фотожаб и карикатур

    Читайте также: Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными.
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